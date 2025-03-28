Пяти взрослым и ребенку, вернувшимся с Украины, требуется медицинская помощь

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Пяти взрослым и 11-летнему ребенку, которых вернули с Украины на родину, требуется медицинская помощь. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее сообщалось о возвращении в Россию 25 жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на территорию Украины во время вторжения.
Он уточнил, что их экстренно доставят в больницы, где люди будут под присмотром врачей.
Также врио губернатора отметил, что среди возвращенных курян много пожилых людей. Самой старшей женщине — 92 года.
По словам Хинштейна, всем возвращенным с Украины курянам будет оказана вся необходимая помощь.
Всего с территории Украины с ноября 2024 года было вывезено 104 жителя Курской области.
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«Среди возвращённых курян есть один несовершеннолетний ребёнок — мальчик 11-ти лет. Вместе с ним еще пяти нашим жителям требуется медицинская помощь», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что их экстренно доставят в больницы, где люди будут под присмотром врачей.
Также врио губернатора отметил, что среди возвращенных курян много пожилых людей. Самой старшей женщине — 92 года.
По словам Хинштейна, всем возвращенным с Украины курянам будет оказана вся необходимая помощь.
Всего с территории Украины с ноября 2024 года было вывезено 104 жителя Курской области.
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Элина Позднякова