Москалькова сообщила о возвращении с Украины в РФ 33 жителей Курской области

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Еще 33 жителя Курской области возвращены с Украины в Россию, проинформировала омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Речь идет о тех, кого вывозили боевики ВСУ.
«Тридцать три жителя Курской области при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле», — сказано в сообщении.
Москалькова добавила, что возвращенные в РФ люди в большинстве своем пенсионеры, однако есть и четверо детей. Людей скоро переправят в больницы.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года.
Ранее сообщалось, что украинский генерал признал потери ВСУ.
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