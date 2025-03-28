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С территории Украины в Россию вернули 25 курян

Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Ещё 25 жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на территорию Украины, возвращены на родину. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Жители, которые долгое время находились на чужой земле, наконец-то смогут обнять своих родных и близких! В эти минуты на территорию России их сопровождает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на границе людей встретили экипажи скорой помощи и автобусы. Всех возвращенных россиян осмотрят врачи и психологи. Каждый будет обеспечен горячим питанием и связью с родственниками.

По словам Хинштейна, среди освобожденных курян есть один несовершеннолетний ребенок, а пять человек нуждаются в медицинской помощи.

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, на Украине оставалось 72 человека. Сегодня удалось освободить 25 из них. Остальных украинская сторона не выдает под предлогом отсутствия у них документов для пересечения границы.

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Военная прокуратура помогла военнослужащим с получением выплат
28 марта 2025, 17:36

Фото: istockphoto/gutaper

Военнослужащие получили положенные им выплаты с помощью военной прокуратуры. Об этом сообщается на сайте Ракетных войск стратегического назначения.
Сотрудники 98 военной прокуратуры защищали права военнослужащих, переехавших в Воронежскую область на новое место службы в одну из воинских частей. Военным задолжали около 1,5 миллиона рублей.

«Установлено, что из-за несвоевременной подготовки необходимых документов, предусмотренное законодательством подъемное пособие им выплачено не было», — сказано в публикации.

В военной прокуратуре добавили, что сейчас задолженность погасили. Ранее стало известно, что военный прокурор провел прием граждан в Солнечногорске.

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#новости
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#воронежская область
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Военный прокурор Солнечногорска провел прием семей-членов участников СВО
28 марта 2025, 17:22

Фото: istockphoto/zim286

Военный прокурор подмосковного Солнечногорска провел прием семей-членов участников спецоперации. Об этом сказано на сайте Ракетных войск стратегического назначения. Прием осуществляли подполковник юстиции Константин Кольцов, старший советник юстиции городской прокурор Солнечногорска Артем Шишов и глава городского округа Константин Михальков.
«Поступившие обращения касались вопросов предоставления льгот и социальных гарантий, получения федеральных и региональных выплат», — сказано на сайте.

Отмечается, что граждане получили необходимые разъяснения. Сообщения, требующие вмешательства прокуратуры, будут проверены. Проверочные мероприятия уже организованы. Прием граждан проходил накануне в четверг, 27 марта.

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#мир
#россия
#московская область
#прокуратура
#новости
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В Совфеде оценили условия ЕС для снятия санкций с России
Сенатор Джабаров: пусть ЕС оставит себе свои условия для снятия санкций с РФ
28 марта 2025, 16:50

Фото: iStock/Leestat

Пусть Евросоюз оставит себе «свои предложения и идеи» об условиях для снятия санкций с России. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя сообщения СМИ о том, что условием для снятия санкций может стать вывод российских войск. По его словам, Москва не будет даже рассматривать такие предложения.
«Санкции, конечно, имеют значение. Но не такое смертельное, как хотелось бы Западу. Более того, для Запада они имеют еще большее влияние, чем для нас. Потому что они больше теряют от этих санкций, чем Россия. Они все уязвимы», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.
В то же время в Госдуме оценили возможности Евросоюза по покрытию военных потребностей Украины. В разговоре с «Известиями» депутат Алексей Журавлев отметил, что ЕС способен покрыть лишь треть от всех нужд ВСУ. Он указал, что на фронте никто не видел украинского оружия, только вооружение НАТО, а сами украинцы используются лишь в качестве живой силы.
«В ЕС могут обещать все что угодно, но в реальности европейские возможности не столько велики и едва могут покрыть треть украинских потребностей. Условная Эстония может бить себя в грудь, утверждая, что ради ВСУ готова отдать 2,9% собственных доходов, но в абсолютных цифрах этой суммы вряд ли хватит на покупку пары истребителей», — объяснил парламентарий.
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#эстония
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Стало известно, сколько раз пытались купить Гренландию и зачем она нужна США
argumenti.ru: США пять раз пытались купить Гренландию за всю историю
28 марта 2025, 16:36

Фото: iStock/KimKimsenphot

США пять раз за всю историю пытались купить Гренландию — в 1917, в 1946, в 1967, в 2019 и 2025 годах. Как сообщают argumenti.ru, американский интерес к острову обусловлен стратегическими, экономическими и геополитическими факторами.
«Тяга Америки к Гренландии объяснялась тем, что Гренландия находится в стратегически важном месте между Северной Америкой и Европой. Контроль над Гренландией мог бы обеспечить США военное преимущество в Арктическом регионе. <…> С учетом изменения климата и таяния льдов в Арктике, интерес к Гренландии возрос, так как это открывает новые морские пути и возможности для добычи ресурсов», — отмечает издание.
В то же время в Госдуме оценили новый проект соглашения Украины и США по полезным ископаемым, который подразумевает передачу контроля на ними Вашингтону. В беседе с RT депутат Дмитрий Белик заявил, что проект демонстрирует американо-украинские отношения как связь митрополии и колонии, а не как контакты партнеров. По его словам, никаких плюсов от этой сделки Киеву ждать не стоит, тем более гарантий безопасности.
«Договор составлен так, как выгодно Штатам, и украинская сторона напрасно грезит о положительных изменениях для себя. Особенно стоит обратить внимание на бессрочность договора, которая недвусмысленно намекает: фактически потерявшая суверенитет Украина — это страна, глубоко зависимая от Штатов, и киевскому режиму пора снять картонную корону», — пояснил парламентарий.
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#депутат
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Россия и Украина обменялись телами военных по схеме 909 на 43
Россия передала Украине 909 тел боевиков ВСУ
28 марта 2025, 16:19

Фото: iStock/3dmitry

Россия передала Украине 909 тел военнослужащих ВСУ, а взамен получила 43 тела погибших бойцов ВС РФ, защищавших родину ценой собственных жизней. Об этом сообщил репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
«Только что Киеву вернули 909 тел всушников, погибших в результате кровавой авантюры Зеленского, прежде всего в Курской области. Мы получили обратно 43 тела погибших», — написал Руденко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что среди переданных России тел, восемь принадлежат мирным жителям Курской области, которых насильно вывезли на территорию Украины. Люди погибли в украинском плену.

Координационный штаб по вопросам военнопленных Украины эту информацию подтвердил. В Минобороны РФ официального подтверждения данной информации еще не давали.

При этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов обратил внимание на то, что пропорции обмена телами увеличились до 1 к 21. Это, по его словам, свидетельствует о колоссальных потерях ВСУ.

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