С территории Украины в Россию вернули 25 курян

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Ещё 25 жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на территорию Украины, возвращены на родину. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Жители, которые долгое время находились на чужой земле, наконец-то смогут обнять своих родных и близких! В эти минуты на территорию России их сопровождает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на границе людей встретили экипажи скорой помощи и автобусы. Всех возвращенных россиян осмотрят врачи и психологи. Каждый будет обеспечен горячим питанием и связью с родственниками.
По словам Хинштейна, среди освобожденных курян есть один несовершеннолетний ребенок, а пять человек нуждаются в медицинской помощи.
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, на Украине оставалось 72 человека. Сегодня удалось освободить 25 из них. Остальных украинская сторона не выдает под предлогом отсутствия у них документов для пересечения границы.
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