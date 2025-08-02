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Работникам «Пятёрочки» в белгородском селе выдадут каски и бронежилеты

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Работникам продуктового магазина «Пятёрочка» в белгородском селе выдадут каски и бронежилеты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.



Глава Белгородской области посетил супермаркет в селе Никольское, который несколько раз подвергался ударам украинских беспилотников.

Гладков порекомендовал персоналу поставить аптечку около выхода. Также сотрудников магазина обучат оказывать первую помощь. Им выдадут несколько комплектов бронежилетов и касок.

Он добавил, что власти региона берут на себя задачу обеспечения средствами личной безопасности сотрудников магазина.

«Нет ничего дороже, чем сохранить жизни людей», – написал Гладков.
Анастасия Чинкова

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