Работникам «Пятёрочки» в белгородском селе выдадут каски и бронежилеты

02 августа 2025, 17:32

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Работникам продуктового магазина «Пятёрочка» в белгородском селе выдадут каски и бронежилеты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.





Глава Белгородской области посетил супермаркет в селе Никольское, который несколько раз подвергался ударам украинских беспилотников.



Гладков порекомендовал персоналу поставить аптечку около выхода. Также сотрудников магазина обучат оказывать первую помощь. Им выдадут несколько комплектов бронежилетов и касок.



Он добавил, что власти региона берут на себя задачу обеспечения средствами личной безопасности сотрудников магазина.





«Нет ничего дороже, чем сохранить жизни людей», – написал Гладков.