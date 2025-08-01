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Под Белгородом шедшие на остановку мирные жители стали жертвами атаки ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

Двое мирных жителей приграничного района Белгородской области стали жертвами удара украинского FPV-дрона. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.



Отмечается, что беспилотник атаковал двоих мужчин, которые направлялись к автобусной остановки. От полученных ранений 18-летний парень и взрослый россиянин погибли на месте.

По данным местных властей, ВСУ обстреляли 11 населённых пунктов Белгородской области с использованием беспилотников. В результате инцидента следственные органы начали проверку, на месте работают оперативные службы.

Губернатор выразил искренние соболезнования семьям погибших и заверил, что пострадавшим районам будет оказана необходимая помощь.

Анастасия Чинкова

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