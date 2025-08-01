Гладков: при детонации дрона ВСУ под Белгородом пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате массированного налета украинских БПЛА на Белгородскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мужчина получил осколочное ранение при детонации дрона на территории коммерческого объекта в селе Малобыково Красногвардейского района. Он самостоятельно дошел до больницы.
«Вся необходимая помощь оказана, лечение будет проходить амбулаторно», — отметил глава региона.Информация о последствиях атаки пока уточняется. Напомним, ночью пятницы, 1 августа, над Белгородской областью был перехвачен 31 беспилотник ВСУ.