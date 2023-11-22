Рада одобрила закон, который касается английского языка на Украине

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Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект о применении на территории страны английского языка.
Об этом в среду, 22 ноября, рассказал депутат Алексей Гончаренко (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), пишет РИА Новости.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что почти половина граждан Украины не знает английского языка. Правительство планирует запустить программу по его изучению и расширить употребления данного языка в определенных сферах жизни.
Законопроект предусматривает, что английский язык закрепят как язык международного общения в Украине. Власти определят категории должностей, кандидатов на которые обяжут его знать.
После рассмотрения законопроекта во втором чтении его направят на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что почти половина граждан Украины не знает английского языка. Правительство планирует запустить программу по его изучению и расширить употребления данного языка в определенных сферах жизни.
После рассмотрения законопроекта во втором чтении его направят на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Мария Фирсова