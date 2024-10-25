Ракета «Кинжал» — российская угроза: применение на СВО, реакция Запада, основные характеристики

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представляет собой одно из самых эффективных современных видов вооружения. Эти быстрые и высокоманевренные ракеты практически не обнаруживаются радарами. На данный момент их перехват возможен лишь теоретически.
Основные технические характеристики и особенности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» читайте в материале «Радио 1».
Предполагается, что основой для «Кинжала» послужила другая известная разработка — ракета «Искандер-М». Это решение позволило значительно сократить сроки создания нового воздушного гиперзвукового оружия.
Впервые общественность узнала о «Кинжале» 1 марта 2018 года, когда президент России Владимир Путин объявил о создании «высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, не имеющего мировых аналогов».
Он сообщил, что испытания комплекса прошли успешно и с 1 декабря 2017 года «Кинжал» начал нести опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.
Эта впечатляющая скорость значительно увеличивает их проникающую способность.
Они могут эффективно уничтожать не только современные военные корабли противника, но и любые хорошо защищенные цели на земле.
Однако некоторые общедоступные данные о новейшем гиперзвуковом оружии России были опубликованы в СМИ, но отметим, что они не являются конкретными.
МиГ-31, созданный РСК «МиГ» и принятый на вооружение в 1981 году, остается уникальным благодаря своим скоростным и высотным характеристикам.
Он может подниматься на высоту до 25 км и развивать скорость до 3000 км/ч, после чего ракета начинает автономное движение. Один самолет может нести одну ракету.
Предполагается, что он сможет нести по четыре ракеты «Кинжал» на каждом из двух барабанов.
Каждый из представленных самолетов обладает уникальными характеристиками, что позволяет эффективно использовать данный комплекс в различных боевых сценариях и усиливать потенциал вооружённых сил.
Этот тайный схрон находился в защищённой горной местности, устойчивой к ракетным ударам. Ракета под углом вошла в землю, пробила стометровый слой грунта и противоядерную защиту бункера, полностью разрушив хранилище.
По данным Минобороны РФ, ракету запустили с расстояния более 1000 км от цели, а её полёт занял менее 10 минут.
На следующий день, 19 марта 2022 года, «Кинжал» поразил крупную базу хранения горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины.
Резонансные сообщения о применении «Кинжала» на Украине вновь появились в марте этого года.
Минобороны РФ сообщило, что после атаки украинских диверсантов на Брянскую область российская армия нанесла «удар возмездия», уничтожив подземный центр связи ВСУ, расположенный в старом советском бункере на глубине более 100 метров.
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История создания ракеты «Кинжал»Разработка российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» началась в конце 1990-х — начале 2000-х годов. По данным СМИ, конструкторы решили использовать сверхзвуковой истребитель МиГ-31 в качестве носителя и разгонной ступени для аэробаллистической ракеты.
Предполагается, что основой для «Кинжала» послужила другая известная разработка — ракета «Искандер-М». Это решение позволило значительно сократить сроки создания нового воздушного гиперзвукового оружия.
Впервые общественность узнала о «Кинжале» 1 марта 2018 года, когда президент России Владимир Путин объявил о создании «высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, не имеющего мировых аналогов».
Он сообщил, что испытания комплекса прошли успешно и с 1 декабря 2017 года «Кинжал» начал нести опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.
Максимальная скорость ракеты «Кинжал»Полутонные ракеты способны преодолевать расстояние свыше двух тысяч километров со скоростью до 12 Махов, что соответствует почти 15 тысячам километров в час.
Эта впечатляющая скорость значительно увеличивает их проникающую способность.
Они могут эффективно уничтожать не только современные военные корабли противника, но и любые хорошо защищенные цели на земле.
Фото: istockphoto/aapsky
Основные характеристики ракеты «Кинжал»Точные технические и боевые характеристики гиперзвукового комплекса «Кинжал» находятся под грифом секретности.
Однако некоторые общедоступные данные о новейшем гиперзвуковом оружии России были опубликованы в СМИ, но отметим, что они не являются конкретными.
Максимальная дистанция полета ракеты «Кинжал»
Радиус поражения ракеты «Кинжал»
Вес ракеты «Кинжал»
Масса боевой части ракеты «Кинжал»
Габариты ракеты «Кинжал»
Размах крыльев ракеты «Кинжал»
Цена ракеты «Кинжал»
Носители «Кинжала»: «МиГи», «Ту» и «Су»
МиГ-31КДва истребителя МиГ-31К с ракетами «Кинжал» 9 мая впервые приняли участие в параде Победы в Москве.
МиГ-31, созданный РСК «МиГ» и принятый на вооружение в 1981 году, остается уникальным благодаря своим скоростным и высотным характеристикам.
Он может подниматься на высоту до 25 км и развивать скорость до 3000 км/ч, после чего ракета начинает автономное движение. Один самолет может нести одну ракету.
Ту-22М3МДальнемагистральный бомбардировщик Ту-22М3М способен нести до четырёх ракет «Кинжал».
Ту-160Ту-160, также известный как «Белый лебедь», является одним из самых мощных стратегических бомбардировщиков в мире.
Предполагается, что он сможет нести по четыре ракеты «Кинжал» на каждом из двух барабанов.
Су-57В перспективе также рассматривается возможность установки одной ракеты «Кинжал» на многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Каждый из представленных самолетов обладает уникальными характеристиками, что позволяет эффективно использовать данный комплекс в различных боевых сценариях и усиливать потенциал вооружённых сил.
Применение «Кинжалов» на УкраинеРоссия впервые применила ракеты «Кинжал» на Украине 18 марта 2022 года, когда был нанесён удар по подземному складу ВСУ, где хранились ракеты и авиационные боеприпасы.
Этот тайный схрон находился в защищённой горной местности, устойчивой к ракетным ударам. Ракета под углом вошла в землю, пробила стометровый слой грунта и противоядерную защиту бункера, полностью разрушив хранилище.
По данным Минобороны РФ, ракету запустили с расстояния более 1000 км от цели, а её полёт занял менее 10 минут.
На следующий день, 19 марта 2022 года, «Кинжал» поразил крупную базу хранения горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины.
Резонансные сообщения о применении «Кинжала» на Украине вновь появились в марте этого года.
Минобороны РФ сообщило, что после атаки украинских диверсантов на Брянскую область российская армия нанесла «удар возмездия», уничтожив подземный центр связи ВСУ, расположенный в старом советском бункере на глубине более 100 метров.
ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам Украины
Реакция запада на ракеты «Кинжал»Вокруг российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» кипят страсти, особенно в западных СМИ. Их называют «российской угрозой», при этом также звучат критические оценки, обвиняющие российские вооруженные силы в нецелевом использовании гиперзвукового оружия.
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Дарья Осипова