Истребитель Су-34: почему называют «Утёнком», история создания, работа в зоне СВО

Истребитель Су-34 (Фото: РИА Новости/Валентин Капустин)
Истребители-бомбардировщики Су-34 Вооружённых сил России активно используются военными в ходе проведения СВО на Украине. Как эти самолёты помогают бойцам и почему они получили название «утята» читайте в материале «Радио 1».
История создания самолёта Су-34
Су-34 – советский/российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Он предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям на глубине 150-600 км от линии боевого соприкосновения. Также способен поражать цели в ночное время и в сложных метеорологических условиях.
Самолёт создавался как замена ранее успешно применяемому Су-24. Разработка велась на фоне существования у предполагаемого противника современных истребителей четвёртого поколения типа F-15 и F-16. В связи с этим, перед разработчиками стояла задача создать самолёт с равными возможностями.
К разработке приступили 19 июня 1986 года. В качестве основы для нового самолёта под кодовым названием Т-10В взяли базу проекта истребителя Су-27. Её модернизировали, увеличив бомбовую нагрузку и запас топлива.
Первый полёт прототипа Су-34 был произведён 13 апреля 1990 года. А серийный самолёт, изготовленного на Новосибирском АПО имени Чкалова, впервые поднялся в воздух в 2006 году. Его пилотировали Евгений Рудакас и Рустем Асадуллин.
Почему Су-34 называют «Утёнком»
Такое название истребитель получил за счёт своей отличительной черты – компоновки бронированной кабины пилотов. Чтобы лётчикам было комфортнее во время дальних перелётов, их разместили не один за другим, как принято, а рядом друг с другом. За счёт этого «нос» самолёта стал шире, чем у Су-27. Из-за такой характерной формы пилоты и прозвали самолёт «утёнком». Благодаря такой кабине пилоты могут вставать в полный рост, у них есть спальное место, туалет и мини-кухня.
Истребитель Су-34 (Фото: РИА Новости/Валентин Капустин)
Применение Су-34 в зоне СВО
Главным оружием истребителя в зоне СВО стали авиабомбы с модулем управления и коррекции. Для того чтобы Су-34 могли применять «умные» бомбы было обновлено программное обеспечения. В первую очередь истребитель адаптировали под сброс фугасных бомб весом 500 кг. После были модернизированы боеприпасы весом уже в полторы тонны. Для них был создан новейший модуль с увеличенными крыльями и носовым обтекателем, который способен улучшить аэродинамику тяжёлого снаряда и обеспечить устойчивый полёт. Су-34 способен нести одновременно две такие бомбы.
Кроме того, специально для работы в зоне СВО истребители оборудовали защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Причём они становятся неуязвимы как для украинских систем, так и для комплексов иностранного производства.
Перспективы совершенствования Су-34
У данного истребителя есть модификация, которую получили после разработки так называемых универсальный контейнеров разведки под шифром «Сыч». Они были произведены, чтобы расширить разведывательные возможности самолёта. Модификация получила название Су-34М/Су-34НВО. С Минобороны РФ был заключён контракт на производство 76 таких самолётов до 2027 года.
Журнал Military Watch писал, что истребители Су-34 в базовой модификации будут оставаться фаворитами оборонного ведомства как минимум до конца 2020-х годов. Эти самолёты ценятся за большую дальность действия. При этом, если они получат двигатели от истребителя Су-57, но их возможности значительно вырастут.
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Анастасия Чинкова