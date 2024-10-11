Не имеет аналогов: в чем превосходство танка Т-14 «Армата» и почему он неуязвим для «Леопардов»

Фото: Минобороны России
Т-14 — это современный российский основной боевой танк, который был разработан в рамках проекта «Армата». Обозреватель Le Figaro Шарль Лекурье называл «Армату» самым неизвестным слагаемым в уравнении для западной разведки. Этот танк представляет собой новейшее достижение в области танкостроения и обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его одним из самых современных и мощных танков в мире.
Характеристики боевой машины, сравнение с западными танками, опыт применения в СВО — в материале «Радио 1».
Этот танк не имеет зарубежных аналогов, все его компоненты произведены в России. Главное отличие Т-14 от других танков — необитаемая башня. Всю информацию с нее передают датчики и камеры.
Танк Т-14, также известный как «Армата», обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его одним из самых мощных танков в мире. К небоевым можно отнести:
Принцип работы танка Т-14 основан на автоматизации. Благодаря использованию современных технологий и систем удается обеспечить высокую эффективность и безопасность экипажа.
Танк буквально нашпигован автоматизированными системами, которые позволяют ему быстро реагировать на угрозы и эффективно выполнять боевые задачи.
К тому же, «Армата» имеет несколько уровней системы защиты — от активных до пассивных, которые обеспечивают безопасность экипажа и танка в целом.
Однако главной особенностью танка является его активная и динамическая системы защиты.
Фото: iStock/Andrey Kryuchenko
Система «Афганит» обеспечивает перехват боеприпасов на расстоянии с помощью радио-оптических радаров. Если снаряд летит в сторону танка, то специальные дробовики, расположенные под броней, сбивают его на расстоянии 15–20 метров (максимально допустимый рубеж перехвата целей — 4 метра).
Небольшие пушки на башне могут выстреливать дымовой завесой в разных спектрах, чтобы блокировать лазерное наведение. Башня автоматически поворачивается максимально защищенной частью в сторону летящего снаряда.
Еще одна система защиты — «Малахит». Модули, установленные на броне танка, подрываются при приближении боеприпасов противника, разрушая их до столкновения с машиной. Эта система эффективна против бронебойных снарядов и ракет.
Кроме того, разработчики танка использовали специальные технологии, которые затрудняют идентификацию машины в инфракрасном и радиодиапазонах.
Эта пушка способна стрелять различными типами снарядов, включая высокоточные кумулятивные и осколочно-фугасные, а также мощными противоброневыми ракетами. По сравнению с аналогичными пушками, которые используются на западной бронетехнике, орудие «Арматы» обладает лучшей ствольной энергией и точностью стрельбы.
Кроме того, танк может быть оснащен 152-миллиметровой пушкой. Хотя это уменьшает количество боеприпасов, которые может нести танк, зато повышает его бронебойность.
По словам экспертов, дальность стрельбы пушки танка Т-14 «Армата» составляет около 7 километров при использовании обычных снарядов и более 12 километров при использовании противотанковых ракет.
Фото: Минобороны России
Пушка калибром 152 мм также способна стрелять ракетами с дальностью поражения до 10 километров.
Танк может использовать различные типы снарядов, включая подкалиберные боеприпасы, неуправляемые снаряды, снаряды с дистанционным подрывом и управляемые ракеты.
В Т-14 «Армата» применены различные электронные и технические решения, включая систему управления, навигационные приборы, оружейную систему и системы контроля за состоянием боевой машины. Кроме того, танк оснащен системой оптического и термального обнаружения целей.
Вычислительная система танка способна быстро обрабатывать большие объемы информации, получаемой от датчиков. Управление танком полностью автоматизировано, что снижает нагрузку на экипаж и повышает его боеспособность.
Интересными особенностями танка являются наличие активно-пассивного радиолокатора, который позволяет обнаруживать цели, а также мощная система тепловизионного обнаружения.
Двигатель, который установлен на данное транспортное средство, является дизельным, Х-образным и 12-цилиндровым. Его мощность может варьироваться в диапазоне от 1100 до 1600 лошадиных сил. На каждую тонну массы приходится примерно 31 лошадиная сила.
Также транспортное средство оснащено автоматической коробкой передач, которая позволяет переключиться на ручное управление. Подвеска относится к активному типу.
К примеру, в мае 2023 года американский военный журнал Military Watch Magazine писал, что «Армату» заметили в зоне СВО. На одном из видео был запечатлен момент, как он ведет огонь по позициям украинских военных.
Авторы статьи тогда отметили исключительную живучесть Т-14, новый российский танк даже называли неуязвимым благодаря толстой броне и системам «Афганит» и «Малахит».
О применении «Армат» в зоне СВО писали и военкоры. К примеру, телеграм-канал «Военкоры русской весны» несколько раз выкладывали кадры с Т-14, находящимися в зоне боевых действий или ведущих огонь по ВСУ.
Фото: Минобороны России
Однако стоит отметить, что вышеописанные случаи носят единичный характер и скорее всего являлись частью испытаний боевой машины. К примеру, ТАСС со ссылкой на источник в ОПК писал, что несколько «Армат» участвовали в боях, чтобы оценить потенциал нового танка, а позже были выведены с передовой.
«Армата» не так хорошо защищена броней, как американская машина. Однако российские инженеры специально делали на этом акцент, увеличив Т-14 мобильность и скорость. Тем более танк оснащен инновационными системами активной защиты.
Хотя броня танка Т-14 не такая мощная, его 125-мм пушка имеет улучшенную бронебойность. Она может пробить лобовую броню американского танка «Абрамс» на коротких и средних дистанциях.
Оба танка могут уничтожить друг друга, поэтому сказать какой из них лучше, крайне затруднительно.
Т-14 защищен значительно лучше «Челленджера» благодаря системам активной защиты, которые способны перехватить не только противотанковые ракеты и реактивные гранаты РПГ, но и бронебойные снаряды танковых орудий.
Кроме того, российские орудия, помимо обычных боеприпасов, могут использовать управляемые снаряды.
Также «Армата» отличается более легкой конструкцией, что делает его значительно более мобильным по сравнению с британским собратом.
К тому же важно отметить, что Т-14 обладает значительным потенциалом для дальнейшей модернизации, в то время как у танка Challenger 2 этот потенциал практически исчерпан.
125-мм гладкоствольная пушка «Арматы», согласно заявлениям производителя, на 17% превосходит по мощности 120-мм танковую пушку Rheinmetall, которой оснащены танки «Леопард». Эксперты считают, что если снаряд танка «Армата» попадет в броню «Леопарда 2» под углом 90 градусов с расстояния 2 тысячи метров, то он сможет без труда пробить его.
Также эксперты оценили стойкость брони: у танка «Армата» она составляет от 900 до 1000 миллиметров гомогенной стальной брони (RHA), а у «Леопарда» — от 680 до 700 миллиметров.
Кроме того, немецкие основные боевые танки (ОБТ) «Леопард» куда менее маневренные российских конкурентов из-за своего большого веса.
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История создания танка Т-14Разработка нового танка началась в 2010 году. За основу был взят проект Т-95, перед создателями стояла задача разработать принципиально новую модель следующего поколения. В результате появился танк Т-14, который был создан на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Впервые он был представлен широкой публике во время парада Победы в 2015 году.
Этот танк не имеет зарубежных аналогов, все его компоненты произведены в России. Главное отличие Т-14 от других танков — необитаемая башня. Всю информацию с нее передают датчики и камеры.
«Я ездил на Т-72 и Т-90, но в Т-14 полностью теряется ощущение танка. Как будто находишься на космическом корабле в окружении мониторов, на которые выводится вся информация с датчиков», — делился один из инженеров-конструкторов Т-14 компании «Уралвагонзавод» Денис Мякенский.
Танк «Армата»: характеристики и фотоФото: РИА Новости/Алексей Майшев
Танк Т-14, также известный как «Армата», обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его одним из самых мощных танков в мире. К небоевым можно отнести:
- Длина корпуса — 8732 мм;
- Длина с пушкой вперед — 10800 мм;
- Ширина — 3900 мм;
- Высота — 2700 мм;
- Расход топлива — 100 л на 100 км;
- Скорость — до 90 км/ч по дороге, до 70 км/ч по бездорожью.
- Стоимость: неизвестна
Принцип работы танка Т-14Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Принцип работы танка Т-14 основан на автоматизации. Благодаря использованию современных технологий и систем удается обеспечить высокую эффективность и безопасность экипажа.
Танк буквально нашпигован автоматизированными системами, которые позволяют ему быстро реагировать на угрозы и эффективно выполнять боевые задачи.
К тому же, «Армата» имеет несколько уровней системы защиты — от активных до пассивных, которые обеспечивают безопасность экипажа и танка в целом.
Конструкция танка Т-14Танк Т-14 имеет ряд особенностей в конструкции, которые делают его уникальным и мощным. Вот некоторые из них:
БроняТанк имеет многослойную броню, которая обеспечивает защиту от различных типов угроз, включая противотанковые управляемые ракеты калибра 152 мм и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов 125 мм.
Однако главной особенностью танка является его активная и динамическая системы защиты.
Фото: iStock/Andrey Kryuchenko
Система «Афганит» обеспечивает перехват боеприпасов на расстоянии с помощью радио-оптических радаров. Если снаряд летит в сторону танка, то специальные дробовики, расположенные под броней, сбивают его на расстоянии 15–20 метров (максимально допустимый рубеж перехвата целей — 4 метра).
Небольшие пушки на башне могут выстреливать дымовой завесой в разных спектрах, чтобы блокировать лазерное наведение. Башня автоматически поворачивается максимально защищенной частью в сторону летящего снаряда.
Еще одна система защиты — «Малахит». Модули, установленные на броне танка, подрываются при приближении боеприпасов противника, разрушая их до столкновения с машиной. Эта система эффективна против бронебойных снарядов и ракет.
Кроме того, разработчики танка использовали специальные технологии, которые затрудняют идентификацию машины в инфракрасном и радиодиапазонах.
ВооружениеОсновным вооружением танка Т-14 «Армата» является 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, которая оснащена автоматической системой заряжания.
Эта пушка способна стрелять различными типами снарядов, включая высокоточные кумулятивные и осколочно-фугасные, а также мощными противоброневыми ракетами. По сравнению с аналогичными пушками, которые используются на западной бронетехнике, орудие «Арматы» обладает лучшей ствольной энергией и точностью стрельбы.
Кроме того, танк может быть оснащен 152-миллиметровой пушкой. Хотя это уменьшает количество боеприпасов, которые может нести танк, зато повышает его бронебойность.
По словам экспертов, дальность стрельбы пушки танка Т-14 «Армата» составляет около 7 километров при использовании обычных снарядов и более 12 километров при использовании противотанковых ракет.
Фото: Минобороны России
Пушка калибром 152 мм также способна стрелять ракетами с дальностью поражения до 10 километров.
Танк может использовать различные типы снарядов, включая подкалиберные боеприпасы, неуправляемые снаряды, снаряды с дистанционным подрывом и управляемые ракеты.
Автоматизированные системыТанк Т-14 «Армата» оснащен новейшей электроникой, которая выполняет почти все процессы автоматически, что приближает создание полностью роботизированных военных машин. Это ускоряет выполнение операций и позволяет танку связываться с другими участниками боевой группы благодаря цифровой системе управления.
В Т-14 «Армата» применены различные электронные и технические решения, включая систему управления, навигационные приборы, оружейную систему и системы контроля за состоянием боевой машины. Кроме того, танк оснащен системой оптического и термального обнаружения целей.
Вычислительная система танка способна быстро обрабатывать большие объемы информации, получаемой от датчиков. Управление танком полностью автоматизировано, что снижает нагрузку на экипаж и повышает его боеспособность.
Интересными особенностями танка являются наличие активно-пассивного радиолокатора, который позволяет обнаруживать цели, а также мощная система тепловизионного обнаружения.
ДвигательФото: iStock/Ruthie Arora
Двигатель, который установлен на данное транспортное средство, является дизельным, Х-образным и 12-цилиндровым. Его мощность может варьироваться в диапазоне от 1100 до 1600 лошадиных сил. На каждую тонну массы приходится примерно 31 лошадиная сила.
Также транспортное средство оснащено автоматической коробкой передач, которая позволяет переключиться на ручное управление. Подвеска относится к активному типу.
Танк Т-14 «Армата» на СВООфициально о применении Т-14 «Армата» в зоне СВО не сообщалось. Однако за все время спецоперации в сети не раз появлялись сообщения и кадры с этим танком.
К примеру, в мае 2023 года американский военный журнал Military Watch Magazine писал, что «Армату» заметили в зоне СВО. На одном из видео был запечатлен момент, как он ведет огонь по позициям украинских военных.
Авторы статьи тогда отметили исключительную живучесть Т-14, новый российский танк даже называли неуязвимым благодаря толстой броне и системам «Афганит» и «Малахит».
О применении «Армат» в зоне СВО писали и военкоры. К примеру, телеграм-канал «Военкоры русской весны» несколько раз выкладывали кадры с Т-14, находящимися в зоне боевых действий или ведущих огонь по ВСУ.
Фото: Минобороны России
Однако стоит отметить, что вышеописанные случаи носят единичный характер и скорее всего являлись частью испытаний боевой машины. К примеру, ТАСС со ссылкой на источник в ОПК писал, что несколько «Армат» участвовали в боях, чтобы оценить потенциал нового танка, а позже были выведены с передовой.
«Все необходимые испытания танка Т-14 еще продолжаются», — заявлял источник агентства.Об использовании «Арматы» в ходе СВО говорил и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, Т-14 на голову превосходит все существующие по своим характеристикам, однако в зоне спецоперации использоваться не будет — из-за своей высокой стоимости.
«Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е», — отвечал он РИА Новости.
Сравнение Т-14 с другими танкамиТ-14 является одним из самых современных танков в мире и имеет ряд преимуществ перед другими танками, такими как Челленджер, Леопард и Абрамс.
«Армата» против «Абрамса»Фото: iStock/tupungato
«Армата» не так хорошо защищена броней, как американская машина. Однако российские инженеры специально делали на этом акцент, увеличив Т-14 мобильность и скорость. Тем более танк оснащен инновационными системами активной защиты.
Хотя броня танка Т-14 не такая мощная, его 125-мм пушка имеет улучшенную бронебойность. Она может пробить лобовую броню американского танка «Абрамс» на коротких и средних дистанциях.
Оба танка могут уничтожить друг друга, поэтому сказать какой из них лучше, крайне затруднительно.
«Армата» против «Челленджера»Фото: iStock/Wirestock
Т-14 защищен значительно лучше «Челленджера» благодаря системам активной защиты, которые способны перехватить не только противотанковые ракеты и реактивные гранаты РПГ, но и бронебойные снаряды танковых орудий.
Кроме того, российские орудия, помимо обычных боеприпасов, могут использовать управляемые снаряды.
Также «Армата» отличается более легкой конструкцией, что делает его значительно более мобильным по сравнению с британским собратом.
К тому же важно отметить, что Т-14 обладает значительным потенциалом для дальнейшей модернизации, в то время как у танка Challenger 2 этот потенциал практически исчерпан.
«Армата» против «Леопарда»Фото: iStock/Christiantdk
125-мм гладкоствольная пушка «Арматы», согласно заявлениям производителя, на 17% превосходит по мощности 120-мм танковую пушку Rheinmetall, которой оснащены танки «Леопард». Эксперты считают, что если снаряд танка «Армата» попадет в броню «Леопарда 2» под углом 90 градусов с расстояния 2 тысячи метров, то он сможет без труда пробить его.
Также эксперты оценили стойкость брони: у танка «Армата» она составляет от 900 до 1000 миллиметров гомогенной стальной брони (RHA), а у «Леопарда» — от 680 до 700 миллиметров.
Кроме того, немецкие основные боевые танки (ОБТ) «Леопард» куда менее маневренные российских конкурентов из-за своего большого веса.
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Данил Пономарев