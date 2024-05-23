Раненый боец ВСУ пел гимн России, пока его нёс российский солдат

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Телеканал «Звезда» показал кадры спасения российским солдатом раненного украинского бойца Сергея Цветкова под Авдеевкой.
Бойцы российского спецназа группировки войск «Центр» захватили опорный пункт ВСУ в лесополосе под Авдеевкой. В блиндаже военные обнаружили брошенного умирать своими же военнослужащего ВСУ. Один из российских штурмовиков взвалил украинского бойца к себе на плечи и понёс. В знак благодарности за спасение он всю дорогу исполнял гимн России.
Цветков рассказал, что командование просто бросило солдат на убой. Он заявил, что они не командиры, а «быдло какое-то».
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Анастасия Чинкова