Несколько раз разбивали голову: Украинский пленный рассказал об отношении генералов ВСУ

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Украинец Виктор Бикавутов приехал из Польши спустя три года жизни за границе и был похищен на спецоперацию прямо из автобуса, видео с рассказом украинца публикует Telegram-канал российского журналиста Владимира Соловьёва.
По словам военнопленного, он даже не успел дойти до дома: его выхватили прямо из автобуса и повезли на фронт.
Отношение украинских генералов к солдатам было жестоким, заявил Бикавутов. Они постоянно употребляли спиртные напитки и несколько раз разбивали ему голову.
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Отношение украинских генералов к солдатам было жестоким, заявил Бикавутов. Они постоянно употребляли спиртные напитки и несколько раз разбивали ему голову.
«Берут всех, людей с болезнями, у людей эпилепсия, у людей больные сердца, у людей межпозвоночные грыжи. А берут всех. В ТЦК я прошёл за один час. Я не хотел воевать. Меня принудили к этому», — сознался военнопленный.
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Евгения Парфентьева