Пленный пограничник объяснил прорыв российской армии в Харьковскую область

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Украинский пограничник Александр Савченко, попавший в плен, заявил, что ротный опорный пункт около границы России и Харьковской области существовал только по документам, фактически службу нес один взвод. Об этом пишет РИА Новости.
«Наш ротный опорный пункт, на котором я нес службу, на самом деле физически не является ротными пунктом. Его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он как ротный», — рассказал украинец.Как утверждает пленный, по бумагам, на месте, где он служил, числилось и финансировалось 100 человек, а в реальности службу несли не более 50, что повлекло увеличение нарядов и уменьшение личного состава на постах.
Мужчина добавил, что его опорный пункт находился в районе населенного пункта Красное, находящийся на расстоянии около 3 км до границы, и был одним из первых рубежей встречающих наступление Вооруженных сил РФ.
Ранее стало известно, что французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак