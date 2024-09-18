Расчеты ПВО «Бук-М2» прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16

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Расчеты ПВО «Бук-М2» группировки войск «Днепр» прошли спецподготовку для охоты на истребители F-16. Об этом информирует РИА Новости.
Командир расчета ПВО «Бук-М2» с позывным «Каскад» рассказал, что российские военные легко смогут определить истребители по их характеристикам и уничтожить. По его словам, для этого бойцы прошли специальную подготовку и теперь готовы «на все 100%».
Военный поделился, что сейчас его боевая машина прикрывает небо Крыма. Её основными целями становятся БПЛА и ракеты типа ATACMS и HIMARS.
По словам собеседников, на подлёте к Крыму создана глубокоэшелонированная структура противовоздушной и противоракетной обороны.
Военнослужащий с позывным «Термит» сообщил агентству, что они жаждут встречи с F-16 и неоднократно просили отправить их поближе. Он отметил, что F-16, как оказалось, довольно трусливые, поскольку не залетают слишком близко. По его словам, любая авиация будет сбита.
Командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Каспля» отметил, что все расчеты его подразделения полностью обучены и слажены.
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Военный поделился, что сейчас его боевая машина прикрывает небо Крыма. Её основными целями становятся БПЛА и ракеты типа ATACMS и HIMARS.
«Наша боевая машина как раз для этого и предназначена — для уничтожения целей, как ATACMS и F-16», — добавил старший оператор расчета с позывным «Вихрь» в беседе с агентством.
По словам собеседников, на подлёте к Крыму создана глубокоэшелонированная структура противовоздушной и противоракетной обороны.
Военнослужащий с позывным «Термит» сообщил агентству, что они жаждут встречи с F-16 и неоднократно просили отправить их поближе. Он отметил, что F-16, как оказалось, довольно трусливые, поскольку не залетают слишком близко. По его словам, любая авиация будет сбита.
Командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Каспля» отметил, что все расчеты его подразделения полностью обучены и слажены.
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Дарья Осипова