В российском регионе БПЛА ВСУ упал на дорогу и загорелся, его сняли на видео

Фото: istock/montiannoowong
В Смоленской области сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины упал на проезжую часть и загорелся. В сети появились кадры случившегося, которые опубликовал Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в городе Ельня Смоленской области. На видеозаписи виден пожар, который разгорелся посреди дороги. На заднем фоне слышно, как мужчина вызывает на место ЧП пожарных.
Всего в городах Ельня и Рославль российскими средствами противовоздушной обороны и РЭБ были сбиты и подавлены 7 беспилотников. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Сейчас на местах работают оперативные службы.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что за ночь боевики пытались атаковать 5 регионов Российской Федерации, однако ПВО успешно отразила все атаки. За ночь российскими силами были уничтожены 54 БПЛА.
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«Алло, здравствуйте. Можно, пожалуйста, пожарную часть?», — говорит очевидец происшествия по телефону.
Всего в городах Ельня и Рославль российскими средствами противовоздушной обороны и РЭБ были сбиты и подавлены 7 беспилотников. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Сейчас на местах работают оперативные службы.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что за ночь боевики пытались атаковать 5 регионов Российской Федерации, однако ПВО успешно отразила все атаки. За ночь российскими силами были уничтожены 54 БПЛА.
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Дарья Осипова