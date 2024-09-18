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Боевики Вооруженных сил Украины издевались над жителями Нью-Йорка (Новгородского). Об этом информирует РИА Новости.
Беженка из поселка рассказала, что украинские военные убили ее сына, который был шахтером. Кто именно это сделал, она не знает.
По ее словам, с подобным отношением сталкивались все, кто выражал пророссийскую позицию.
В августе Армия России взяла под контроль Нью-Йорк в ДНР, штурмовой отряд «Сомали» ВС РФ поднял российский флаг над населенным пунктом, его водрузили на крыше одной из школ в Нью-Йорке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Поднимается — перепад давления, сердце болело. Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и все», — поделилась женщина.
По ее словам, с подобным отношением сталкивались все, кто выражал пророссийскую позицию.
В августе Армия России взяла под контроль Нью-Йорк в ДНР, штурмовой отряд «Сомали» ВС РФ поднял российский флаг над населенным пунктом, его водрузили на крыше одной из школ в Нью-Йорке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова