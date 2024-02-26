Расчёт ЗРК «Бук-М3» уничтожил боевые беспилотники врага на Купянском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении СВО. Об этом 26 февраля сообщило Минобороны РФ, продемонстрировав кадры боевой работы российских зенитчиков.
В ходе боевой работы расчёт занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БпЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение.
Расчёты ЗРК «Бук-М3» успешно справляются со всеми видами и типами целей, особенно с новыми, поставляемыми противнику. Приоритетами среди них являются высокоскоростные объекты, такие как HIMARS и ATACMS.
Ракетные дивизионы группировки войск "Запад" надежно прикрывают расположения российских войск и крупные военные и инфраструктурные объекты.
Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Расчёты ЗРК «Бук-М3» успешно справляются со всеми видами и типами целей, особенно с новыми, поставляемыми противнику. Приоритетами среди них являются высокоскоростные объекты, такие как HIMARS и ATACMS.
Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев