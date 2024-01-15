МО РФ: Расчёт ОТРК «Искандер» поразил командный пункт ВСУ под Купянском

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Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанёс удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ на Купянском направлении. В числе целей был командный пункт (КП) противника.
Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от передней линии, однако благодаря своей огневой мощи способны наносить значительный урон противнику. Ракетные комплексы этой системы зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Представители Минобороны подчёркивают, что «Искандер» не имеет аналогов во всём мире.
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Александр Бойцов