Раскрыт размер помощи США Украине
Объем помощи, оказанной США Украине с начала конфликта, достиг 123,3 миллиарда долларов. Эти цифры были подсчитаны на основе открытых данных и информации Кильского института мировой экономики (Германия), пишет РИА Новости.
Наибольшую часть этого объема составляет военная помощь, общая сумма которой достигла 69,5 миллиарда долларов. Финансовая помощь составила 50,1 миллиарда долларов, а гуманитарная помощь достигла 3,7 миллиарда долларов.
Однако, как выяснили журналисты РИА Новости, с мая по начало июля 2025 года Соединенные Штаты не предоставили Украине никакой новой помощи. Это вызывает вопросы о дальнейших планах США в отношении поддержки Украины и о возможных изменениях в стратегии оказания помощи в будущем.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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