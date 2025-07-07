Раскрыт размер помощи США Украине

07 июля 2025, 07:28

Кильский институт: объем помощи США Украине достиг 123,3 миллиарда долларов

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Объем помощи, оказанной США Украине с начала конфликта, достиг 123,3 миллиарда долларов. Эти цифры были подсчитаны на основе открытых данных и информации Кильского института мировой экономики (Германия), пишет РИА Новости.