Минобороны РФ сообщило об уничтожении 91 украинского БПЛА за ночь

07 июля 2025, 07:25

Фото: iStock/sommersby

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.