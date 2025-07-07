Минобороны РФ сообщило об уничтожении 91 украинского БПЛА за ночь
Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно предоставленной информации, наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью — 20 аппаратов, а также 14 — над Курской областью. В Липецкой области было уничтожено 9 БПЛА, в Брянской и Московской областях — по 8, а в Воронежской области — также 8.
Кроме того, 7 беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря. В Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областях зафиксировано по 3 уничтоженных БПЛА, в Орловской области — 2, и по одному аппарату было сбито над Владимирской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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