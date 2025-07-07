Солдаты ВСУ прячут мины в шоколадки на Южнодонецком направлении
Украинские военные прячут мины и взрывоопасные объекты в шоколадки на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Бывает, в шоколадках даже мина лежит. Всё это досматривается и проверяется. Лучше вообще ничего не поднимать», — рассказал стрелок-штурмовик группировки ВС РФ «Восток» с позывным «Тигр» в опубликованном видеоролике ведомства.
В сообщении было отмечено, что за прошедшие две недели группировка «Восток» освободила шесть населенных пунктов на южнодонецком направлении. При этом для победы над врагом российские военнослужащие прибегают к нестандартным решениям. К примеру, солдаты начинают вести радиообмен на непонятном для противника языке.