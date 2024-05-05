Министерство обороны получило партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom
«Ростех» поставил Министерству обороны России минометы 2Б11 калибра 120 мм, сообщили в государственной корпорации.
«2Б11 обладает простой и функциональной конструкцией с усовершенствованным колесным ходом. Благодаря этому миномет можно оперативно развернуть на позиции для стрельбы. Также 2Б11 оборудован усовершенствованной плитой кругового обстрела. Она эффективно поглощает обратную энергию выстрела и сохраняет исходное положение миномета для прицельной стрельбы», – говорится в сообщении.
Государственная корпорация подчеркивает, что 2Б11 отличается высокой надежностью и эффективностью. Миномет может стрелять осколочно-фугасными, зажигательными гранатами, дымовыми и сигнальными минами.
Скорострельность 2Б11 составляет 12-15 выстрелов в минуту. Миномет способен поражать цели на расстоянии 7 км. Фугасные мины 3OF34 имеют заряд взрывчатого вещества 3,4 кг.
В марте в зоне проведения специальной военной операции был замечен автомобиль УАЗ-3303 с российскими бойцами, вооруженными автоматическими минометами 2Б9 «Василек».
Читайте также:
Ростех поставляет ВС РФ боеприпасы для «Панцирь-С» с опережением графика
«Ростех» опубликовал видео с испытаниями БМПТ «Терминатор»
«Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы»
Александр Климов