Baza: В Москве оцепили машину с разобранным беспилотником самолётного типа

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В Москве задержали автомобиль, в котором находился разобранный беспилотник, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, автомобиль остановили на Садовом кольце в центре Москвы.
В задержанном авто находился разобранный беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
Отмечается, что задержанный автомобиль зарегистрирован в Якутии. Якутянином является и один из пассажиров автомобиля, остальные — в Краснодарском крае и Ленинградской области.
В настоящий момент задержанный автомобиль задержан, к месту происшествия вызвали сотрудников Федеральной службы безопасности. Подробности случившегося устанавливаются.
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В задержанном авто находился разобранный беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
Отмечается, что задержанный автомобиль зарегистрирован в Якутии. Якутянином является и один из пассажиров автомобиля, остальные — в Краснодарском крае и Ленинградской области.
В настоящий момент задержанный автомобиль задержан, к месту происшествия вызвали сотрудников Федеральной службы безопасности. Подробности случившегося устанавливаются.
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Евгения Парфентьева