Раскрыта вероятность выхода США из переговоров по Украине

08 мая 2026, 18:48

Политолог Блохин допустил выход США из переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио не шутит, говоря о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса по Украине. Об это заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, администрации президента Дональда Трампа нужны продуктивность и эффективность от любых урегулирований, а не пустая трата ресурсов. Эксперт подчеркнул, что американцы от ситуации вокруг Украины не получают желаемой выгоды — ни от редкоземельных металлов, ни от взаимодействия с Россией.

«Допускаю, что США действительно выйдут из переговорного процесса по Украине. <…> Пока это все впустую. Плюс идут иранский конфликт и переговоры с Китаем. У США есть более важные проблемы. Украина на этом фоне становится головной болью», — сказал собеседник издания.