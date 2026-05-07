Военэксперт Крапивник: США продолжают отправлять вооружение Украине

США продолжают снабжать Украину оружием. Такое заявление сделал военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.





Ранее стало известно, что Вашингтон одобрил продажу Украине 1500 комплектов авиационных бомб JDAM и комплектующих для них. Общая стоимость пакета составляет 373,6 миллионов долларов.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Крапивник отметил, что такие бомбы у Украины были еще в 2023 году. ВС РФ их эффективно сбивали.





«У нас крутится легенда о том, что США прекратили поставлять оружие на Украину. Но они не прекратили это делать. Вашингтон требует у европейцев деньги за поставляемое оружие, но поставки продолжаются», — подчеркнул эксперт.