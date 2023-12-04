В Польше заявили о переходе ВС РФ к тактике полного уничтожения ВСУ

Фото: iStock/SergeyVButorin
Российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ. Об этом пишет Interia, ссылаясь на слова польского генерала Леона Коморницкого.
Он пояснил, что в последние несколько месяцев украинская армия и политики, а также союзные государства сделали несколько ошибок, после которых ВСУ так и не смогли добиться успехов в рамках своего контрнаступления.
Коморницкий уверен, что из-за постоянного переноса контрнаступления, российская армия успела качественно подготовиться к обороне. Однако сейчас российские силы перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ. При этом у украинской армии отсутствуют планы по изменению ситуации на линии боевого соприкосновения, что уже в скором приведет к поражению ВСУ.
Читайте также:
В Словакии сделали очень неожиданное признание о России
Появились новые подробности конфликта Зеленского и Залужного
В США раскрыли главный страх НАТО из-за Украины
Коморницкий уверен, что из-за постоянного переноса контрнаступления, российская армия успела качественно подготовиться к обороне. Однако сейчас российские силы перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ. При этом у украинской армии отсутствуют планы по изменению ситуации на линии боевого соприкосновения, что уже в скором приведет к поражению ВСУ.
«Так в этом конфликте Украина не победит. России удастся достичь своей цели – занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство», — заключил польский генерал.
Читайте также:
В Словакии сделали очень неожиданное признание о России
Появились новые подробности конфликта Зеленского и Залужного
В США раскрыли главный страх НАТО из-за Украины
Элина Позднякова