Раскрыты подробности применения «адской» бомбы в Липцах

Фото: iStock/Kamila Kozioł
Российскую фугасную авиабомбу ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции, которую ранее сбросили на цель противника в Харьковской области, установили на мгновенный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия. Об этом пишет Telegram-канал Fighterbomber.
Уточняется, что вся энергия ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на выкапывание ямы. Исходя из результатов произошедшей атаки, мощность ФАБ-3000 лишь незначительно больше мощности ФАБ-1500, говорится в материале Telegram-канала.
Примечательно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 может нести 3 бомбы ФАБ-1500 с УМПК вместо одной ФАБ-3000.
Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ впервые ударили по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Уточняется, что прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
ВХ: По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК
Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце
В России студент избил дочь бойца СВО и получил «большой привет» из зоны спецоперации
Примечательно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 может нести 3 бомбы ФАБ-1500 с УМПК вместо одной ФАБ-3000.
Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ впервые ударили по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Уточняется, что прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
ВХ: По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК
Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце
В России студент избил дочь бойца СВО и получил «большой привет» из зоны спецоперации
Екатерина Коршунова