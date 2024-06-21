Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце

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Врачи МКДЦ и РКБ на протяжении трех с половиной часов оперировали 26-летнего участника спецоперации, у которого в сердце остался осколок снаряда. Об этом сообщает «Татарстан-24».
Отмечается, что осколок размером 4 на 7 мм прошел через ключицу и застрял в сердце бойца с позывным «Крашер». По словам руководителя военного госпиталя Михаила Бурмистрова, военный не умер от кровотечения, так как осколок успел разогреться и в сердечной мышце также произошел разогрев «по принципу сварки».
Примечательно, что осколок каким-то чудом не повредил дыхательные пути или иные жизненно важные органы. В настоящее время молодой человек находится на пути к выздоровлению. Солдат ВС РФ уже задумывается о возвращении на службу.
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Екатерина Коршунова