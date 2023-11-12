Раскрыты последствия признания Залужного о провале ВСУ

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Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале высказал мнение относительно заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о неудачах на фронте.
«У президента России Владимира Путина появляется значительная возможность атаковать Киев. Для него главное — это Киев. После статей и интервью Залужного он, вероятно, осознал, что руководство украинской армии уже определилось, что у них нет возможности вести войну с Российской Федерацией», — подчеркнул бывший советник Кучмы.Читайте также:
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