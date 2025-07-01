В ДНР обнаружили схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с БПЛА

Фото: iStock/andrey shalari

Сотрудники ФСБ и Минобороны РФ нашли в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами, которые были снаряжены боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



Схрон нашли вблизи села Ильинка Кураховского района. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что хлорпикрин запрещен международной Конвенцией о запрете химического оружия. Данное вещество вызывает у человека раздражение кожи и слизистых оболочек, отек легких, конвульсии мышц и при повышенной концентрации — смерть. Киев подписал Конвенцию в 1993 году.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0