В ДНР обнаружили схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с БПЛА

01 июля 2025, 09:11

Фото: iStock/andrey shalari

Сотрудники ФСБ и Минобороны РФ нашли в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами, которые были снаряжены боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.