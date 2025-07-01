Сальдо допустил, что ВСУ могут выйти с правобережной части Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости допустил вывод ВСУ с подконтрольной Киеву правобережной части региона.
Отход армии с этих территорий возможен при наличии соответствующего политического и военного решения, подчеркнул Садьдо.
«Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций», — добавил губернатор.
По его словам, сегодня говорить о подобном сценарии пока рано.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.