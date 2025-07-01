01 июля 2025, 08:55

Владимир Сальдо (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости допустил вывод ВСУ с подконтрольной Киеву правобережной части региона.





Отход армии с этих территорий возможен при наличии соответствующего политического и военного решения, подчеркнул Садьдо.





«Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций», — добавил губернатор.