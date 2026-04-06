Солдаты ВС РФ поделились способами уничтожения тяжелых дронов ВСУ

06 апреля 2026, 07:53

РИА Новости: для борьбы с БПЛА ВСУ бойцы ВС РФ применяют FPV-дроны тараном

Фото: iStock/sommersby

Начальник огневого поражения 11 армейского корпуса с позывным «Карта» раскрыл тактику борьбы с вражескими беспилотниками. Подразделения применяют FPV-дроны для тарана, а также стрелковое оружие с тепловизионными прицелами. Об этом пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Тяжёлые БПЛА противника уничтожали на линии боевого соприкосновения и над буферной зоной. Гексакоптеры вычисляли с помощью радиолокационных станций. После обнаружения цели передавали расчётам ПВО FPV-дронов, которые ликвидировали угрозу тараном», — сообщил офицер.