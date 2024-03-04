«Равных в мире нет»: Военный эксперт о новейшем российском танке Т-14 «Армата»

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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. Чемезов также отметил, что этот танк в настоящее время не планируют использовать в зоне проведения специальной военной операции.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» рассказал про особенности и преимущества танка.
Сивков заявил, что танк обладает уникальными возможностями за счет эффективной системы динамической защиты, которая позволяет решать задачи разгрома противника. Также танк имеет высокоэффективную систему активной защиты, которая позволяет перехватывать бронебойные снаряды.
«Армата» имеет вектор, который обеспечивает обнаружение противника и своевременную выдачу цели нескольким танкам. Дальность боя Т-14 достигает 8 километров, а по танкам и артиллерийской системе значительно дальше — до 15-20 километров, отметил эксперт.
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Сивков заявил, что танк обладает уникальными возможностями за счет эффективной системы динамической защиты, которая позволяет решать задачи разгрома противника. Также танк имеет высокоэффективную систему активной защиты, которая позволяет перехватывать бронебойные снаряды.
«В нем (танке - прим.ред.) мощная артиллерийская система. Кроме того, он имеет встроенный беспилотник, который позволяет вести разведку и наносить удары. Система управления огнем позволяет вычислять траекторию полета снарядов и наносить по артиллерийской системе, которая выпустила снаряды, контр-удары быстро, оперативно. Гарантированно уничтожает артиллерийскую систему», — пояснил Сивков.Помимо этого, танк акцентирован для ведения сетецентрических войн. Они ориентированы на повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных войнах и вооруженных конфликтах за счёт достижения инфокоммуникационного превосходства, объединения участников военных действий в единую сеть.
«Армата» имеет вектор, который обеспечивает обнаружение противника и своевременную выдачу цели нескольким танкам. Дальность боя Т-14 достигает 8 километров, а по танкам и артиллерийской системе значительно дальше — до 15-20 километров, отметил эксперт.
«Такой вот опытный танк. Все западные танки превосходит, равных ему в мире нет, в настоящий момент», — подчеркнул эксперт.Читайте также:
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Алина Юрчак