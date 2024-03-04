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«Равных в мире нет»: Военный эксперт о новейшем российском танке Т-14 «Армата»

Военный эксперт Сивков: Российскому танку Т-14 «Армата» в мире нет равных
04 марта 2024, 13:39
Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Гендиректор «‎Ростеха»‎ Сергей Чемезов сообщил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. Чемезов также отметил, что этот танк в настоящее время не планируют использовать в зоне проведения специальной военной операции.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» рассказал про особенности и преимущества танка.

Сивков заявил, что танк обладает уникальными возможностями за счет эффективной системы динамической защиты, которая позволяет решать задачи разгрома противника. Также танк имеет высокоэффективную систему активной защиты, которая позволяет перехватывать бронебойные снаряды.


«В нем (танке - прим.ред.) мощная артиллерийская система. Кроме того, он имеет встроенный беспилотник, который позволяет вести разведку и наносить удары. Система управления огнем позволяет вычислять траекторию полета снарядов и наносить по артиллерийской системе, которая выпустила снаряды, контр-удары быстро, оперативно. Гарантированно уничтожает артиллерийскую систему», — пояснил Сивков.
Помимо этого, танк акцентирован для ведения сетецентрических войн. Они ориентированы на повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных войнах и вооруженных конфликтах за счёт достижения инфокоммуникационного превосходства, объединения участников военных действий в единую сеть.

«Армата» имеет вектор, который обеспечивает обнаружение противника и своевременную выдачу цели нескольким танкам. Дальность боя Т-14 достигает 8 километров, а по танкам и артиллерийской системе значительно дальше — до 15-20 километров, отметил эксперт.

«Такой вот опытный танк. Все западные танки превосходит, равных ему в мире нет, в настоящий момент», — подчеркнул эксперт.
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#эксперт
#беспилотник
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#танки
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Медведев заявил, что с нынешней властью Украины не получится договориться
04 марта 2024, 14:58

Фото: Официальный сайт Кремля

С нынешними властями Украины не получится вести мирные переговоры, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Всемирном фестивале молодёжи.
«Если вы имеете действующую украинскую власть, то ответ короткий - нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет», — так Медведев ответил на вопрос о том, будут ли на Украине люди, которые смогут вести конструктивные диалог с Россией.

Политик также отметил, что нынешнее руководство киевского режима выдвигает совершенно не рабочие идеи, вроде «формулы Зеленского». Медведев убеждён, что о провальном характере подобных инициатив Киев знает, но всё равно продолжает их предлагать.

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#дмитрий медведев
#переговоры
#всу
#вс рф
#сво
#украина
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Украинский беспилотник сбили в Брянской области
Минобороны РФ: В Брянской области ПВО сбила беспилотник ВСУ
04 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в небе нал Брянской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что российская ПВО уничтожила вражеский беспилотник в небе над Брянской областью. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 3 марта российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
#ночь
#взрыв
#бпла
#всу
#рф
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Нехватка военнослужащих в личном составе ВСУ приведет Киев к трагедии
04 марта 2024, 13:24

Фото: iStock/Collab Media

Украина столкнулась со значительным сокращением армейских частей, готовых вести боевые действия. Об этом сообщил советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец в комментарии The Washington Post.
Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы: повестки раздают прям на улице, в общественных местах и в госучреждениях, мужчинам запрещен выезд за границу, а президент Украины постоянно анонсирует желание ужесточить нормы мобилизации. Однако, дефицит военных кадров продолжает нарастать в геометрической прогрессии. Провал в проведении всеобщей мобилизации также не добавляет ВСУ шансов на успех.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новая волна мобилизации на Украине будет отложена до проведения аудита в ВСУ. Этим займется новый главнокомандующий Александр Сырский.

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#всу
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Кремль ждет итоги проверки после публикации разговора офицеров Бундесвера
04 марта 2024, 12:58

Фото: Официальный сайт Кремля

В Кремле рассчитывают узнать о результатах проверки, которую проводят в Германии после утечки переговоров офицеров Бундесвера, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Напомним, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой высшее военное руководство Германии обсуждает передачу Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

«Ну, собственно, уже всем желающим удалось ознакомиться (с аудиозаписью переговоров), и не якобы где обсуждались удары по Крымскому мосту, а где они де-факто обсуждались – фактически. Мне кажется, что здесь формулировки очень важны», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Песков.

По словам спикера Кремля, эта запись говорит об одном - в Германии напрямую обсуждают удары по российской территории.

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#дмитрий песков
#германия
#переговоры
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ВС РФ взяли под контроль территорию мелового завода у Белогоровки
04 марта 2024, 12:48

Фото: iStock/zabelin

Российские военные взяли под полный контроль территорию мелового завода у Белогоровки. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.
Отмечается, что бойцы группировки командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» полностью зачистили последнее здание завода. В ходе этого штурма было ликвидировано свыше 20 военных украинской армии, подчеркнул военкор RT.

В районе данного объекта ведётся интенсивная работа. Снайперы находятся на позициях в три смены по восемь часов, а расчёты БПЛА не меняются по несколько дней.

При этом командование Вооружённых сил Украины не позволяет своим военным сдаваться в плен. Российские бойцы находили тела погибших украинских военных с огнестрельным ранением в области затылка. Это означает, что командование отдавало приказы расстреливать своих же бойцов, чтобы не нести раненых.

Аид рассказал, что в украинской армии наблюдается крайне слабый моральный дух. Это означает, что уже скоро «весь фронт посыплется».

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#россия
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Владимир Путин владеет информацией с фронта, в том числе об уничтожении Abrams
Песков: Путин владеет информацией с фронта, в том числе об уничтожении Abrams
04 марта 2024, 12:46

Фото: Kremlin.ru

В числе военных успехов российской армии, о которых было доложено главе государства, значится ликвидация еще одного американского танка Abrams.
«Мы неоднократно говорили, что президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. Конечно, о примечательных успехах ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно, президент обладает всей полнотой информации», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По данным Минобороны РФ, вражескую технику удалось ликвидировать с помощью FPV-дрона «Упырь».

В Пентагоне предпочли воздержаться от каких-либо комментариев на эту тему, предпочитая перекладывать всю ответственность за происходящее на военнослужащих Украины.

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#спецоперация
#владимир путин
#вс рф
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Российский лётчик Ведящев спас сослуживца, предупредив о ракете
04 марта 2024, 12:43

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Российский летчик Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как спас сослуживца от удара ракеты, видеоролик с рассказом героя публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — рассказал Ведящев.

Военнослужащий был удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.

Напомним, ранее разработчики FPV-дрона «Упырь» показали кадры с уничтожением очередного танка американского Abrams, который находится на вооружении у ВСУ. Узнать об этом подробнее и посмотреть видео можно в материале «Радио 1».

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#вс рф
#лётчик
#сво
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Пленный заявил, что раскритиковавших Сырского бойцов ВСУ увезли в неизвестном направлении
Пленный боец Гуд: критиковавших Сырского военных ВСУ забрали спецслужбы
04 марта 2024, 11:08

Фото: istock / Sinenkiy

Пленный украинский боец Сергей Гуд рассказал, что его сослуживцев арестовали за критику главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет РИА Новости.
Военный рассказал, что на фоне слухов о замене экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на Сырского среди бойцов начали звучать призывы к побегу. Как утверждает Гуд, сослуживцы помнили Сырского по боям под Дебальцево в 2015 году и заявили, что ситуация только ухудшится. Когда командиры узнали об этих «паникерах», приехала служба безопасности и забрала мужчин в неизвестном направлении. С того времени о них не было известий, заявил пленный.

Напомним, Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале 2024 года.

Помимо этого, Гуд пожаловался на качество обмундирования, выданного солдатам из его бригады. Как пояснил Гуд, некоторым бойцам не выдали плиты для бронежилетов и каски.

Ранее Украинский военнопленный рассказал о реальной обстановке на полях СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Белгородская область подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе
Гладков: ВСУ атаковали белгородский город Шебекино с помощью дрона-камикадзе
04 марта 2024, 10:52

Фото: istock / rancho_runner

Окраину города Шебекино Белгородской области атаковали украинские дроны-камикадзе. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.

«В результате его падения с последующей детонацией осколками посечен легковой автомобиль, припаркованный возле частного жилого дома», — сообщает Гладков.
Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

До этого сообщалось, что на территории Петербургского нефтетерминала обнаружили беспилотник с итальянским двигателем и 20 килограммами взрывчатки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#автомобиль
#дома
#Вячеслав Гладков
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#бпла
#беспилотник
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