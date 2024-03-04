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Российские военные взяли под полный контроль территорию мелового завода у Белогоровки. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.
Отмечается, что бойцы группировки командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» полностью зачистили последнее здание завода. В ходе этого штурма было ликвидировано свыше 20 военных украинской армии, подчеркнул военкор RT.
В районе данного объекта ведётся интенсивная работа. Снайперы находятся на позициях в три смены по восемь часов, а расчёты БПЛА не меняются по несколько дней.
При этом командование Вооружённых сил Украины не позволяет своим военным сдаваться в плен. Российские бойцы находили тела погибших украинских военных с огнестрельным ранением в области затылка. Это означает, что командование отдавало приказы расстреливать своих же бойцов, чтобы не нести раненых.
Аид рассказал, что в украинской армии наблюдается крайне слабый моральный дух. Это означает, что уже скоро «весь фронт посыплется».
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В районе данного объекта ведётся интенсивная работа. Снайперы находятся на позициях в три смены по восемь часов, а расчёты БПЛА не меняются по несколько дней.
Аид рассказал, что в украинской армии наблюдается крайне слабый моральный дух. Это означает, что уже скоро «весь фронт посыплется».
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Анастасия Чинкова