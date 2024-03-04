Украинский беспилотник сбили в Брянской области

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Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в небе нал Брянской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что российская ПВО уничтожила вражеский беспилотник в небе над Брянской областью. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 3 марта российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что российская ПВО уничтожила вражеский беспилотник в небе над Брянской областью. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
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Элина Позднякова