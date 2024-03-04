Украинский беспилотник сбили в Брянской области

Гендиректор «‎Ростеха»‎ Сергей Чемезов сообщил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. Чемезов также отметил, что этот танк в настоящее время не планируют использовать в зоне проведения специальной военной операции.