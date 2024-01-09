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«Разделится на части»: Time о потери Украиной новых территорий в 2024 году

Time: Украина в 2024 году потеряет еще больше территорий
09 января 2024, 04:18
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что в течение года Украина может лишиться многих территорий, из-за чего попытается втянуть в открытый конфликт с Российской Федерацией НАТО. Об этом он пишет в своей статье для Time.
«Украина будет фактически разделена на части в этом году. Её территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться», — считает автор.

Он также отметил, что «сокрушительным ударом» для Украины стало снижение поддержки со стороны США. Кроме того, перспективы европейской помощи Киеву тоже крайне сомнительны, добавил Бреммер.


«Киев пойдет на большие военные риски в этом году, включая новые удары по российской территории, которые спровоцируют беспрецедентные ответные меры России и могут втянуть НАТО в конфликт», — говорится в публикации.

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#россия
#военные
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#оружие
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«Открыли врата ада»: Украинские военные рассказали, чем их испугала Россия
NYT: Российские планирующие бомбы поражают солдат ВСУ даже в подземных бункерах
09 января 2024, 03:53

Бойцы нацгвардии Украины пожаловались, что планирующие авиабомбы и дроны ВС РФ наносят большие потери ВСУ. Об этом пишет New York Times.
Журналисты отмечают, что на мощные российские бомбы жалуются даже те солдаты, которые привыкли к регулярным артобстрелам.

«Россияне посылают планирующие бомбы по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада», — цитирует издание слова одного из собеседников.

В публикации говорится, что планирующие боеприпасы ВС России поражают военнослужащих украинской армии даже в подземных укреплениях.

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#оружие
#журналисты
#боеприпасы
#россияне
#солдаты
#вс рф
#сво
#украина
#бомба
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«Одним ударом»: Вице-маршал Белл об уничтожении Россией предприятий ВПК Украины
Вице-маршал Белл: ВС РФ одним ударом уничтожают предприятия украинского ВПК
09 января 2024, 03:42

Фото: iStock/Diy13

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что ВС РФ одним ударом уничтожают на Украине предприятия ВПК, создающиеся долгое время. Об этом он написал в своей статье для Sky News.
«У Украины молодая промышленная база, крайне уязвимая для российских ракетных ударов. Требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один российский удар, чтобы уничтожить их», — говорится в публикации.

Специалист заключил, что Украина без регулярной западной поддержки обречена на подавление со стороны российской армии.

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#оружие
#украина
#удар
#россия
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В Киеве признали неспособность Украины производить оружие из-за ударов ВС РФ
Политолог Карасев: Украина не может производить оружие из-за ударов ВС России
09 января 2024, 03:33

Фото: iStock/undefined undefined

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Украина не может производить оружие из-за ударов РФ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, удары российской армии по оборонной промышленности Украины в случае прекращения западной помощи приведут к особо тяжелым последствиям. В итоге у Киева не останется оружейных возможностей для ведения боевых действий, уверен Карасёв.

Он также отметил атаки ВС РФ по аэродромам ВСУ, на которых базируются и обслуживаются военные самолёты — включая Су-24, являющийся несущей платформой для ракет Storm Shadow, бьющих по Крыму.

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#военные
#всу
#вс рф
#сво
#украина
#россия
#оружие
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Минобороны: Группировка «Запад» уничтожила немецкие «кассеты» под Купянском
09 января 2024, 03:22

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Купянском направлении уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные мины.
«В ходе обстрела одного из населенных пунктов со стороны ВСУ на Купянском направлении один из снарядов попал на придомовую территорию частного дома. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы», — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что за неделю российские бойцы ликвидировали 200 различных боеприпасов противника натовского и советского производства. Киев использует такие снаряды, в том числе для атак по мирным населённым пунктам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#боеприпасы
#новости
#сво
#всу
#запад
#киев
#рф
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ПВО сбила 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью
ПВО сбила 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью — Минобороны
08 января 2024, 23:48

Фото: сайт Минобороны РФ

Над Белогородской областью средства ПВО ВС РФ сбили 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
«Восьмого декабря около 21:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением РСЗО RM-70 «Вампир» по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в публикации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВС Украины три человека пострадали.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#Вячеслав Гладков
#всу
#вс рф
#пво
#белгород
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ВС РФ продвигаются вперед на Восточном фронте
Le Point: солдаты ВСУ пожаловались на сложную ситуацию на Восточном фронте
08 января 2024, 18:20

Фото: iStock/SergeyVButorin

Украинские военные на Восточном фронте жалуются на отсутствие боеприпасов и усталость, при этом ВС РФ, пользуясь сложившейся обстановкой, усилили давление на данном направлении. Об этом пишет Le Point.
«Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно. Да, ситуация требует срочного решения», — приводит издание слова одного из солдат ВСУ.

При этом уточняется, что на фоне складывающейся ситуации российская армия еще более настойчиво начала наступать на данном направлении, пользуясь численным превосходством.

Автор статьи утверждает, что сейчас для ВСУ складывается такое же критическое положение, как в самом начале спецоперации. При этом отмечается, что основное преимущество ВС РФ основывается на неисчерпаемых запасах снарядов.

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#армия
#политолог
#люди
#всу
#вс рф
#солдат
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Политолог Миршаймер: ВС России стали мощнее с момента начала СВО
08 января 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Армия России стала только мощнее с начала спецоперации.
Об этом сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, ВС России стали сильнее в результате военного конфликта.

«Им пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения. Теперь у РФ ещё более грозные войска», — считает Миршаймер.
По мнению профессора, решение Белого дома развязать конфликт на Украине является катастрофической ошибкой.

США планировали одержать победу над Москвой и вычеркнуть Россию из списка великих держав. Политолог считает, что произошёл просчёт. Санкции оказались неэффективными, а Россия увеличила войска и мобилизовала промышленность.

«Баланс сил сместился не в пользу Киева, и я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть», — сказал в заключении американский политолог.
Сообщалось, что украинская армия не сможет качественно обучить новобранцев из-за российских ударов по тренировочным центрам. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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В небе над Брянской областью сбиты два украинских беспилотника
Богомаз: два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью
08 января 2024, 18:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотника. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при уничтожении вражеских беспилотников разрушений на земле не зафиксировано. Также никто из людей не пострадал. На месте работает специалисты оперативных служб.

Ранее в Минобороны также заявляли, что системе ПВО удалось перехватить над Белгородской областью украинскую ракету С-200, которую переоборудовали для поражения наземных целей.

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#бпла
#специалисты
#рф
#пво
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Украинка рассказала о насильственной мобилизации по ночам
РИА Новости: очевидцы сообщили о насильственной мобилизации на Украине ночью
08 января 2024, 17:43

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В населённых пунктах Украины всё чаще начали происходить ночные рейды в поисках граждан, подлежащих мобилизации. Об этом РИА Новости рассказали очевидцы этих событий.
Одна из жительниц села в Киевской области рассказала, что в последние дни сотрудники военкомата всё чаще стали приезжать в её населённый пункт. Так, 2 января в общей сложности забрали около 70 человек. Причём, часть из них увезли в ночное время. Если же жители отказывались открывать двери, их взламывали в присутствии участкового.

Также она рассказала о вопиющем инциденте. В одну из ночей сотрудники военкомата вломились в дом, где проживала парализованная женщина и двое её сыновей в возрасте до 30 лет. Их обоих забрали, бросив женщину одну. Собеседница агентства выразила надежду, что хотя бы одного из молодых людей вернули домой, поскольку кто-то из них должен ухаживать за лежачей матерью.

Кроме того, жительница села под Киевом добавила, что мужчины не хотят идти на фронт. Чтобы спрятаться от мобилизации многие даже уходят ночевать в лес. По её словам, для них проще сесть в тюрьму, чем отправиться на поле боя.

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#мобилизация
#военком
#жители
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