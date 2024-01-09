«Разделится на части»: Time о потери Украиной новых территорий в 2024 году

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Директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что в течение года Украина может лишиться многих территорий, из-за чего попытается втянуть в открытый конфликт с Российской Федерацией НАТО. Об этом он пишет в своей статье для Time.
«Украина будет фактически разделена на части в этом году. Её территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться», — считает автор.
Он также отметил, что «сокрушительным ударом» для Украины стало снижение поддержки со стороны США. Кроме того, перспективы европейской помощи Киеву тоже крайне сомнительны, добавил Бреммер.
«Киев пойдет на большие военные риски в этом году, включая новые удары по российской территории, которые спровоцируют беспрецедентные ответные меры России и могут втянуть НАТО в конфликт», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян