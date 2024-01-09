«Открыли врата ада»: Украинские военные рассказали, чем их испугала Россия

Бойцы нацгвардии Украины пожаловались, что планирующие авиабомбы и дроны ВС РФ наносят большие потери ВСУ. Об этом пишет New York Times.
Журналисты отмечают, что на мощные российские бомбы жалуются даже те солдаты, которые привыкли к регулярным артобстрелам.
В публикации говорится, что планирующие боеприпасы ВС России поражают военнослужащих украинской армии даже в подземных укреплениях.
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«Россияне посылают планирующие бомбы по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада», — цитирует издание слова одного из собеседников.
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Диана Аванесян