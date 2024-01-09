«Одним ударом»: Вице-маршал Белл об уничтожении Россией предприятий ВПК Украины

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Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что ВС РФ одним ударом уничтожают на Украине предприятия ВПК, создающиеся долгое время. Об этом он написал в своей статье для Sky News.
«У Украины молодая промышленная база, крайне уязвимая для российских ракетных ударов. Требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один российский удар, чтобы уничтожить их», — говорится в публикации.
Специалист заключил, что Украина без регулярной западной поддержки обречена на подавление со стороны российской армии.
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Диана Аванесян