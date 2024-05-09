«Разрушительный удар»: На Западе раскрыли, что РФ уничтожила в зоне СВО

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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные планомерно уничтожают украинскую артиллерию. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, русские не только атакуют и уничтожают регулярные части ВСУ, но и специально нацеливаются на артиллерию. Он отметил, что украинская армия слабеет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что российская армия делит противника на две части, а затем уничтожает. Он пояснил, что ранее ВС РФ заходили в населенный пункт с одной стороны, а теперь российские военные штурмуют позиции ВСУ сразу с нескольких сторон.
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«Российское наступление продолжается и фактически усиливается, нанося разрушительный удар по украинским военным», — заключил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что российская армия делит противника на две части, а затем уничтожает. Он пояснил, что ранее ВС РФ заходили в населенный пункт с одной стороны, а теперь российские военные штурмуют позиции ВСУ сразу с нескольких сторон.
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Дарья Осипова