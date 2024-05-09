В ДНР сообщили, что ВСУ пытаются бежать с позиций в Красногоровке

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Украинские войска пытаются покинуть позиции в Красногоровке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
«В Красногоровке противник не выдерживает натиска, пытается бежать с позиций, выходить из города», — сообщили в силовых структурах.Все подходы к городу находятся под полным огневым контролем ВС РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что сделали российские военные в День Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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