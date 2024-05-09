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Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что украинская 47-я механизированная бригада отказывается выполнить указание США об отводе танков Abrams с передовой.
Он отмечает, что, согласно западным СМИ, это решение было принято из-за слишком большой уязвимости танков перед российскими атаками, что стало поводом для позора для Соединенных Штатов.
Меркурис подчеркивает, что бригада явно выразила свое несогласие с этим решением и отказывается от него. По мнению эксперта, если бы бригада согласилась на отвод танков, она осталась бы без них.
Он также отмечает, что за последние несколько дней появилось множество фотографий уничтоженных Abrams, а также боевых машин пехоты Bradley, что свидетельствует о продолжающемся уничтожении арсеналов Украины.
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Меркурис подчеркивает, что бригада явно выразила свое несогласие с этим решением и отказывается от него. По мнению эксперта, если бы бригада согласилась на отвод танков, она осталась бы без них.
Он также отмечает, что за последние несколько дней появилось множество фотографий уничтоженных Abrams, а также боевых машин пехоты Bradley, что свидетельствует о продолжающемся уничтожении арсеналов Украины.
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Артем Кузьмин