Разведчик, получивший ранение, был вынужден отрезать себе руку, чтобы выжить

Фото: istockphoto / zabelin
В зоне спецоперации разведчик получил ранение и был вынужден ампутировать себе руку, чтобы остаться в живых.
Это случилось под Часовым Яром, когда военный наступил на мину.
Затем он прошёл около километра до квадроцикла медиков, и его отвезли к полевым хирургам. Несмотря на то, что он потерял много крови, был ранен в стопу и имел осколки в голове и теле, его удалось спасти.
Читайте также:
«Внезапный удар, разрушения, жертвы»: Военэксперт раскрыл, как ВСУ могут атаковать Белгород
Французский журналист вернулся из Украины и рассказал о реальном положении ВСУ
Минобороны: ВС РФ разнесли пять БМП Bradley ВСУ
«Прогремел взрыв, и он упал, задев вторую мину. Когда подбежали его товарищи, они увидели, что у него сильно повреждена рука. Они предложили помощь, но он ответил отказом и сам достал ножницы из аптечки, чтобы отрезать повреждённую руку», — сообщили в телеграм-канале Mash на Донбассе.
Затем он прошёл около километра до квадроцикла медиков, и его отвезли к полевым хирургам. Несмотря на то, что он потерял много крови, был ранен в стопу и имел осколки в голове и теле, его удалось спасти.
Читайте также:
«Внезапный удар, разрушения, жертвы»: Военэксперт раскрыл, как ВСУ могут атаковать Белгород
Французский журналист вернулся из Украины и рассказал о реальном положении ВСУ
Минобороны: ВС РФ разнесли пять БМП Bradley ВСУ
Мира Полтева