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Украинский военнопленный рассказал, что ВСУ планировали пойти на Белгород, где им будет разрешено грабить, насиловать, красть и заниматься беспределом. Командование ВСУ позволяет своим солдатам безнаказанно совершать преступления в мирных городах.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» заявил, что к такому украинскому плану стоит относиться серьезно.
Он добавил, что попытки наступления вероятнее всего будут внезапные.
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«Надо относиться к этому серьезно, потому что участились способности решить задачи традиционным военным путем в условиях, когда западные страны уже готовятся к тому, чтобы отказать ВСУ в оказании серьезной поддержки. То есть Украине нужно получить хоть какой-то политически значимый результат, а это могут быть локальные кратковременные захваты какого-нибудь российского коренного региона, чтобы это представить потом как победу. Все это серьезно», — сообщил эксперт.
Он добавил, что попытки наступления вероятнее всего будут внезапные.
«Скорее всего они попытаются сделать внезапный удар, без предварительного артиллерийского удара по нашим частям, чтобы захватить и поставить перед фактом наши войска, что их, ВСУ-шников надо вышибать, а вышибание из населенного пункта - всегда большие разрушения, жертвы среди мирного населения, если они не успеют сбежать и прочее», — объяснил Константин Сивков.
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Анастасия Бондарева