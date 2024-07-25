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Минобороны: ВС РФ разнесли пять БМП Bradley ВСУ

25 июля 2024, 14:39
Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Российские военные уничтожили до пяти боевых машин пехоты (БМП) Bradley в зоне СВО. Об этом доложили в Минобороны. Уточняется, что противник потерял безэкипажные катера, склад с горюче-смазочными материалами.
«Кроме того, нанесено поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Там добавили, что удары наносились авиацией, беспилотниками, артиллеристами, а также ракетчиками.



Спецоперация на Украине по защите мирного населения от агрессии со стороны киевского режима продолжается. ВС РФ продвигаются по фронту, в то время как боевики ВСУ наносят удары по гражданским.

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В двух областях Украины получили повреждения объекты энергетики
«Укрэнерго»: объекты энергетики поражены в Черниговской и Житомирской областях
26 июля 2024, 09:53

Фото: iStock/Leonid Ikan

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале написала, что в Черниговской и Житомирской областях прошлой ночью повреждения получили объекты энергетики.
На данный момент часть потребителей в Житомирской области осталась без электричества. Иные подробности о произошедшем не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Измаиле, Одесская область, Украина, произошёл взрыв на нефтебазе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВС РФ установили флаг над Яснобродовкой, ВСУ контратакуют в Тихом: последние новости СВО
26 июля 2024, 08:53

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российская армия освободила Яснобродовку на Покровском направлении. ВСУ стремятся вернуть ранее утраченные позиции и идут в локальное наступление на Харьковском направлении. О том, где продвинулись ВС РФ и на каком участке фронта противник стал активнее применять БПЛА – в материале «Радио 1».

Херсонское направление


ВС РФ и ВСУ наносят взаимные удары через Днепр. Бои идут в островной зоне. Противник активно применяет дроны по Новой Каховке.


Харьковское направление


ВСУ несколько раз атаковали Тихое и осуществили попытки локальных атак в Липцах. В Волчанске идут встречные бои.


Торецкое направление


ВС РФ наступают в районе населенного пункта Нью-Йорк. Противник ведёт организованную оборону, применяет множество ударных дронов.

Покровское направление


На Покровском направлении подразделения ВСУ понесли чувствительные потери у поселка Прогресс. По информации обозревателей, ВСУ оказываются на этом участке фронта в «клещах». Бойцы ВСУ прямо обвиняют командование в бездарных и политически мотивированных приказах. За минувшие сутки ВС России на направлении снова продвинулись на запад у ряда населенных пунктов.

Беженец из Нью-Йорка в ДНР рассказал о расстреле семьи украинскими военными
Беженец из Нью-Йорка в ДНР рассказал о расстреле семьи украинскими военными

Донецкое направление


ВС РФ вытесняют ВСУ к северным окраинам города. В районе Карловки ВС РФ продолжают вести бои на окраинах населенного пункта и севернее, на берегу Карловского водохранилища. Без существенных изменений. В Новоселовке Первой российские войска смогли продвинуться внутри населенного пункта.

Часовоярское направление


Бойцы ВС РФ ведут бои в восточной части населенного пункта, параллельно пытаясь улучшить свои позиции севернее города, в районе Калиновки. По позициям ВСУ активно работают пртиллерия и авиация ВС РФ.


Авдеевское направление


По информации портала «Военное дело», ВС РФ освободили н.п. Яснобродовка на Покровском направлении западнее Авдеевки. Над селом водружён флаг. Минобороны РФ эти сведения пока не комментировало.

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Взрыв в Черниговской области привел к повреждению объекта инфраструктуры
26 июля 2024, 08:41

Фото: iStock/RamonCast

Мощные взрывы прогремели на территории Черниговской области Украины. Об этом написал глава военной администрации региона Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.
Уточняется, что последствия были зафиксированы в населенном пункте Нежин, который находится на севере Украины. В данной местности повреждения получил объект инфраструктуры.

О каком именно объекте идет речь, Чаус не уточнил. Иных подробностей не приводится.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#тц
#всу
#украина
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Над российскими регионами за ночь сбили шесть беспилотников
Минобороны: ПВО ночью сбили над Ростовской и Курской областями шесть БПЛА
26 июля 2024, 07:33

Фото: istockphoto/aapsky

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 6 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Ростовской областью, два – над Курской областью.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Краматорске Донецкой области российскими военными был нанесен удар по складу ВСУ, где хранились дальнобойные ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#пво
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ВС РФ поразили склад ВСУ в Краматорске с дальнобойными ракетами, сообщило подполье
Подполье: ВС России поразили склад ВСУ в Краматорске с дальнобойными ракетами
26 июля 2024, 07:13

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Краматорске Донецкой области российскими военными был нанесен удар по складу ВСУ, где хранились дальнобойные ракеты. Об этом информирует РИА Новости.
«Прилетело на склад с припасами. По предварительным данным, на складе в том числе были дальнобойные ракеты», — рассказал подпольщик.

Помимо этого, ВС РФ могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS. По его словам, взрыв ощущался даже в Славянске.

Ранее координатор николаевского подпольясообщал, что российские военные ударили по пункту дислокации личного состава ВСУ в городе Нежин Черниговской области. В числе пострадавших было до десятка иностранных наёмников. Агентура ранее сообщала, что в городе находятся наёмники из стран Латинской Америки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#сво
#всу
#вс рф
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Порядка 10 иностранных наёмников ранены после удара ВС РФ в Нежине
Подполье: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ в Нежине, ранены наёмники
26 июля 2024, 06:51

Фото: iStock/YuriyVlasenko

Российские военные ударили по пункту дислокации личного состава ВСУ в городе Нежин Черниговской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он отметил, что ВС РФ ударили в 01:15 по зданию общежития, в котором украинские войска устроили пункт дислокации. Там находились артиллеристы. После удара к зданию направились свыше десятка карет скорой помощи.

В числе пострадавших было до десятка иностранных наёмников. Агентура ранее сообщала, что в городе находятся наёмники из стран Латинской Америки.

Также Лебедев рассказал об ударе по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области, на котором помимо прочего хранились дальнобойные ракеты.

По неуточнённым данным, военным удалось уничтожить установку РСЗО HIMARS. Взрыв, по словам координатора, ощущался даже в Славянске.

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Беженец из Нью-Йорка в ДНР рассказал о расстреле семьи украинскими военными
Беженец Мухин: ВСУ расстреляли возвращавшуюся из села семью
26 июля 2024, 06:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские военные расстреляли семью, которая возвращалась из подконтрольного киевским властям Нью-Йорка домой. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эвакуированный из посёлка Новгородское в пригороде Торецка Юрий Мухин.
Он рассказал, что его соседи были не очень благополучными людьми, поэтому ходили по близлежащим сёлам: Нью-Йорку, Торецку и Новгородскому. Именно эти населённые пункты сейчас освобождает российская армия.

По словам Мухина, в один из таких «походов» семью расстреляли украинские военные, которые заподозрили в них «ждунов».

Кроме того, беженец рассказал, что другому жителю Новгородского солдаты ВСУ сломали челюсть и руку, а также порезали обе руки.

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#всу
#днр
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#семья
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Комбат ВСУ раскритиковал украинских генералов за большие потери
Комбат ВСУ раскритиковал генералов из-за больших потерь у села Прогресс
26 июля 2024, 05:57

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные понесли «определённые» потери во время боёв у села Прогресс в ДНР из-за жёстких приказов генералов. Об этом комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин рассказал в беседе с изданием hromadske.
Он пояснил, что генералы говорят: «Ни шагу назад, стоим до последнего солдата». Такая тактика приводит к большим потерям.

Офицер заявил, что следовало просто отдать населённый пункт российской армии и отступить на другие рубежи.

Также Ширшин рассказал, что в один момент в ходе боя его 47-я бригада оказалась почти в кольце, окружённая со всех сторон российскими войсками.

Село Прогресс находится западнее посёлка Очеретино.

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#всу
#военные
#днр
#сво
#вс рф
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ВС РФ сожгли военную технику и взяли в плен бойцов ВСУ под Авдеевкой
Бойцы «Центра» сожгли технику и взяли в плен боевиков ВСУ под Авдеевкой
26 июля 2024, 05:31

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Мотострелки группировки войск «Центр» взяли в плен семерых бойцов ВСУ, уничтожили танк и бронеавтомобиль ВСУ в ходе штурма опорного пункта на авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе выполнения боевых задач российские военные сожгли танк Т-64 и бронеавтомобиль «Макс-Про», а также захватили опорный пункт ВСУ, в котором украинские военные сдались в плен.

В оборонном ведомстве добавили, что мотострелки разделились на две группы. Первая осторожно подошла к опорному пункту, а вторая отвлекла внимание на себя. Противник попытался атаковать с помощью бронеавтомобиля, но был поражен гранатомётной очередью и ударными беспилотниками.

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