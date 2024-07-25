Минобороны: ВС РФ разнесли пять БМП Bradley ВСУ

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
Российские военные уничтожили до пяти боевых машин пехоты (БМП) Bradley в зоне СВО. Об этом доложили в Минобороны. Уточняется, что противник потерял безэкипажные катера, склад с горюче-смазочными материалами.
«Кроме того, нанесено поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Там добавили, что удары наносились авиацией, беспилотниками, артиллеристами, а также ракетчиками.
Спецоперация на Украине по защите мирного населения от агрессии со стороны киевского режима продолжается. ВС РФ продвигаются по фронту, в то время как боевики ВСУ наносят удары по гражданским.
Читайте также:
В МО РФ назвали реальные потери ВСУ
«Варварский принцип»: в Совфеде прокомментировали планы ВСУ по Белгороду
Ночь ужаса в Харькове и обгорелые останки: как ВС РФ ударили по наемникам и пыточной СБУ
Никита Кротов