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Власти объяснили звуки взрывов в Севастополе

Развожаев: Громкие звуки — это флот проводит тренировку по ППДО
28 февраля 2024, 14:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В Севастополе флот проводит тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Так громкие звуки объяснил губернатор города Михаил Развожаев, успокоив местных жителей, что в Севастополе все спокойно.
Ранее в некоторых местных Telegram-каналах появилась информация о взрывах в Севастополе.


«Громкие звуки — это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.


Он также предупредил, что 28 февраля в разных воинских частях города проведутся учения. Одни продолжатся до 17.00. Развожаев подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.

19 февраля президент России Владимир Путин принял губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития региона за 2023 год. Развожаев рассказал Путину об итогах социально-экономического развития города за минувший 2023 год. Так, по итогам года Севастополь «выходит на бюджет 86,3 миллиарда рублей».

Глава Севастополя выделил в докладе и прирост населения. По его словам, на сегодняшний день в городе зарегистрированы 561 тысяча человек, и несмотря на обстановку, они не планируют уезжать.

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#флот
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Западные военные уже находятся в рядах ВСУ
Bild: западные военные уже находятся в рядах ВСУ
28 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/Stadtratte

Небольшое количество действующих стран Запада уже находится на Украине, они помогают настраивать программное обеспечение западного оружия. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.
«На Украине находится небольшое число западных военных, состоящих на действительной военной службе. Они помогают с настройкой программного обеспечения западного высокотехнологичного оружия, такого как средства ПВО и крылатые ракеты», — говорится в статье.

Кроме того, по информации издания, в рядах ВСУ уже воюют западные элитные военные, многие из них ранее служили во французском Иностранном легионе, еще до того, как отправились на Украину.

При этом автор статьи считает маловероятным развертывание полноценной военной операции странами запада на Украине. Дипломатический источник утверждает, что Польша и прибалтийские государства точно не отправят своих военных в зону спецоперации на помощь Украине, «пока там бушует война».

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Жители оккупированных ВСУ территорий ДНР ждут прихода армии России
NRC: жители оккупированных ВСУ территорий ДНР ждут прихода ВС РФ
28 февраля 2024, 14:19

Фото: iStock/Jakub Laichter

Жители территорий ДНР, которые временно находятся под контролем ВСУ, с нетерпением ждут прихода российской армии. Об этом сообщает корреспондент голландского издания NRC, который смог пообщаться с местными жителями, а также бойцами ВСУ.
«Украинские солдаты чувствуют, что их присутствие не всем нужно. Они видят это по тому, как на них смотрят жители. Солдаты называют жителей, которые живут среди летящих снарядов, ждунами и предполагают, что они с нетерпением ждут прихода России», — рассказал голландский корреспондент.

Один из жителей Михайловки рассказал, что Донбасс не выходил на Майдан, так как население работало в шахтах. В настоящее время регион находится в зоне боевых действий, и бежать некуда.

Другой мужчина поделился мнением, что президент Украины Владимир Зеленский может все остановить. По его словам, властям пора прекращать врать. Контрнаступление провалилось, и пора приступать к мирным переговорам, заявил он.

Издание также отмечает, что обстановка для ВСУ в ДНР складывается довольно плачевно. По словам украинских военных, даже бои в Артемовске были не такими сложными.

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#контрнаступление
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Кличко заявил, что Украине не нужны солдаты НАТО
Кличко: Украине нужны боеприпасы, а не солдаты НАТО
28 февраля 2024, 13:53

Фото: iStock/Silent_GOS

Армия Украины нуждается не в солдатах НАТО, а западном вооружении и боеприпасах. Такое заявление сделал брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир. Его слова передает издание Bild.
«Дебаты о солдатах НАТО на Украине отвлекают от темы. Нам нужны боеприпасы. Нам нужно лучшее оружие. Нам не нужны солдаты», — заявил Кличко.

Он также с сожалением отметил, что западные страны «бросают Украину» и не предоставляют необходимое количество оружия.

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

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Российский военный заявил, что в зоне СВО давно замечали спецназ НАТО
Военный ВС РФ: спецназ НАТО служит в ВСУ лётчиками, связистами и в заградотрядах
28 февраля 2024, 13:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные давно замечают присутствие спецназа из стран НАТО в рядах ВСУ Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, который выполнял задачи на Артёмовском направлении.
Ранее издание Financial Times сообщило, что на Украине присутствуют солдаты западного спецназа. А также о том, что заявление французского президента Эммануэля Макрона о согласии лидеров стран ЕС об отправке войск на Украину направлено на создание сдерживания и неопределённости в отношениях с РФ.

По словам военного, спецназ НАТО встречается среди лётчиков, наводчиков высокоточного оружия, связистов и военных консультантов. Особо проявили себя поляки, рассказал командир.

Командир рассказал, что ранее западных военных пытались представить добровольцами и наёмниками. Однако сейчас российские военные уже вычисляют их. Так была уничтожена целая группа таких спецназовцев, после чего украинские военные сбежали, поскольку без западной помощи не могут вести бой.

В заключение он отметил, что бойцы НАТО имеют довольно высокую подготовку, однако они не выдерживают длительного «прессинга».

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В Госдуме заявили, что специалисты западных спецслужб обучают бойцов ВСУ
Депутат Чепа: западные спецслужбы обучают бойцов ВСУ
28 февраля 2024, 13:27

Фото: iStock/e-crow

Представители западных спецслужб обучали и до сих пор обучают украинских военных, это не новости. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Советники были с самого начала, еще до начала спецоперации, которые тренировали, которые передавали технику. Это все было, и это есть. Это никакие для нас не новости», — цитирует «Лента.ру» Чепу.

Однако он подчеркнул, что в настоящее время еще нет информации о непосредственном участии западных военных частей в боевых действиях в зоне спецоперации.

Ранее французский наемник, принимающий участие в боевых действиях на стороне ВСУ, с позывным «Адам» заявил, что практически невозможно противостоять российским беспилотникам в зоне спецоперации.

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ВС РФ освободили населённый пункт Петровское
28 февраля 2024, 13:15

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, освобождение произвели подразделения группировки войск «Центр». Они освободили Петровское, заняли более выгодные позиции и отразили 11 контратак штурмовых группы ВСУ около населённых пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское в ДНР.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе боевых действий украинская армия потеряла порядка 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, американский бронетранспортёр М113, а также пять автомобилей.

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В Симферополе сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона
28 февраля 2024, 13:13

Фото: Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали мужчину, который для украинских спецслужб занимался сбором сведений о подразделениях Росгвардии, участвующих в специальной военной операции. Задержанный арестован судом.
По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный украинский гражданин получал задания от своего куратора из Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. «Российская газета» пишет, что он должен был собирать информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии. Полученные данные о перемещении российских войск, используемой ими технике и вооружении шпион пересылал куратору через мессенджеры. Эта информация предназначалась для нанесения ударов по личному составу и военной технике российских сил.

Кроме того, шпион должен был выявлять слабые места в обороне российских подразделений.

В отношении задержанного агента возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил мужчину под арест на два месяца.

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«Никто не будет тебя искать»: французский наемник в ужасе от происходящего в ВСУ
Французский наемник: дронам ВС РФ невозможно противостоять
28 февраля 2024, 12:22

Фото: iStock/e-crow

Французский наемник, принимающий участие в боевых действиях на стороне ВСУ, с позывным «Адам» заявил, что практически невозможно противостоять российским беспилотникам в зоне спецоперации. Его слова передает Europe 1.
«Украинским солдатам приходится иметь дело с роем беспилотников, пролетающих над головой. В таких случаях, честно говоря, мало что можно сделать», — рассказал «Адам».

По его словам, в армии Украины приходится все делать самостоятельно. Даже в случае ранения никто не поможет. Нужно уметь рассчитывать только на собственные силы и выживать в одиночку.

«Никто не будет тебя искать», — заключил французский наемник.

Ранее dikGAZETE писала, что иностранные наемники массово покидают Украину после активных ударов российской армии по ВСУ.В статье говорится, что западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы.

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#вс рф
#всу
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Депутат Белик назвал Украину «реалистичным тренажёром» для западных военных
28 февраля 2024, 12:10

Фото: iStock/zabelin

Неудивительно, что спецназ стран Запада присутствует на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Этими словами он прокомментировал засекреченные, но всплывшие данные о том, что на Украине служат бойцы спецназа из союзных государств.

Белик подчеркнул, что в настоящее время Украина является «ультрасовременным реалистичным тренажёром», на котором западные войска отрабатывают тактику ведения боёв, а также тестируют своё новое вооружение.

По его словам, на Западе воспринимают украинских солдат как бесплатную рабочую силу, а поставки вооружения ВСУ осуществляются не для оказания помощи Украине, а ради заботы о западных армиях на случай начала конфликта с Россией.

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#украина
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#вс рф
#всу
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