Власти объяснили звуки взрывов в Севастополе

Фото: сайт Кремля
В Севастополе флот проводит тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Так громкие звуки объяснил губернатор города Михаил Развожаев, успокоив местных жителей, что в Севастополе все спокойно.
Ранее в некоторых местных Telegram-каналах появилась информация о взрывах в Севастополе.
Он также предупредил, что 28 февраля в разных воинских частях города проведутся учения. Одни продолжатся до 17.00. Развожаев подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.
19 февраля президент России Владимир Путин принял губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития региона за 2023 год. Развожаев рассказал Путину об итогах социально-экономического развития города за минувший 2023 год. Так, по итогам года Севастополь «выходит на бюджет 86,3 миллиарда рублей».
Глава Севастополя выделил в докладе и прирост населения. По его словам, на сегодняшний день в городе зарегистрированы 561 тысяча человек, и несмотря на обстановку, они не планируют уезжать.
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«Громкие звуки — это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
19 февраля президент России Владимир Путин принял губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития региона за 2023 год. Развожаев рассказал Путину об итогах социально-экономического развития города за минувший 2023 год. Так, по итогам года Севастополь «выходит на бюджет 86,3 миллиарда рублей».
Глава Севастополя выделил в докладе и прирост населения. По его словам, на сегодняшний день в городе зарегистрированы 561 тысяча человек, и несмотря на обстановку, они не планируют уезжать.
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Элина Позднякова