Один человек, предварительно, пострадал при атаке ВСУ на Севастополь

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При обстреле Севастополя, по предварительным данным, пострадал местный житель. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в четверг вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога в связи с атакой со стороны украинской армии.
Губернатор подчеркнул, что военные уничтожают большое количество военных целей над городом. Осколок одного из снарядов попал в жилой дом, в результате чего мог пострадать житель одной из квартир.
Также осколки наблюдаются в других районах города. На местах происшествий работают спасательные службы.
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Губернатор подчеркнул, что военные уничтожают большое количество военных целей над городом. Осколок одного из снарядов попал в жилой дом, в результате чего мог пострадать житель одной из квартир.
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Анастасия Чинкова