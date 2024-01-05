Почти 100 человек эвакуируют после атаки ВСУ на Севастополь

Взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины. Об этом сообщили местные СМИ. В частности, информацию о взрывах в Кривом Роге передало украинское издание «Зеркало недели», а о взрывах в Харьковской области стало известно благодаря украинскому агентству ТСН (телевизионная служба новостей телеканала «1+1»).