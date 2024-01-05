Почти 100 человек эвакуируют после атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
Около 100 человек эвакуируются из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил в своём Telegram-канале губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей», — отметил губернатор, добавив, что для размещения этих людей уже готов к развёртыванию пункт временного пребывания.Часть боеприпаса упала в реку, ее вывезут на полигон для уничтожения утром 5 января, уточнил Развожаев.
А вот сведения о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте оказались ложными.
Вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога, начали работу средства противовоздушной обороны. Местные власти сообщали, что военным удаётся сбивать воздушные цели над населёнными пунктами.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны России за один час 5 января уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Крымом и один над территорией Краснодарского края.
Читайте также:
МО РФ: За один час 5 января было сбито 37 беспилотников ВСУ над Крымом и Кубанью
Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь самой массированной за последнее время
Артем Путинцев