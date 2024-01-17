Развожаев: В Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: iStock/Photoboyko
На территории Севастополя объявлена воздушная тревога, об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«Внимание! Воздушная тревога», — предупредил местных жителей Развожаев.
Также сообщается, что в регионе приостановлено движение общественного транспорта.
При этом, 14 января сигнал воздушной тревоги прозвучал в 11 областях Украины. Помимо столицы страны и некоторых других регионов, сирены проревели в подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей и на подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики.
Читайте также:
Губернатор Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Киеве и 11 областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги
«Общественное»: В Харькове прогремели два взрыва
Евгения Парфентьева