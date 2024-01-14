В Киеве и 11 областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги

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В Киеве и ещё 11 областях Украины утром 14 января объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Как сообщает информационный ресурс, воздушная тревога также объявлена на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей и на подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики. Позже, примерно через час, воздушную тревогу отменили.
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