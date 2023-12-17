«РБК-Украина»: в рабочем кабинете Залужного нашли устройства для прослушки

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В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была обнаружена прослушка. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Отмечается, что данные устройства были найдены при подготовке кабинета к работе.
Ранее сообщалось, что вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает связь с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, нарушая его работу. Уточняется, что так Зеленский общается с Сырским и руководителем ВС ВСУ Николаем Олещуком.
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Ранее сообщалось, что вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского.
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Екатерина Коршунова